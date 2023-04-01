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Авария, в которой пострадал ребенок, взбесила местных жителей: «Это был лишь вопрос времени, когда это произойдет»

Эно-Геррит Линк
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В ДТП пострадала 15-летняя девушка.
В ДТП пострадала 15-летняя девушка. Фото: Urmas Luik

Произошедшее в четверг вечером в Таммисте ДТП, в котором пострадала 15-летняя девушка, возмутило местных жителей, поскольку они давно били тревогу, что в этом месте может произойти авария.

Автомобиль Toyota и фургон Iveco двигались в одном направлении, автомобиль остановился, чтобы пропустить переходившую через дорогу 15-летнюю девушку, и в него сзади врезался фургон, в результате чего Toyota отбросило на пешехода.

По словам нескольких местных жителей, с которыми разговаривал журналист Pärnu Postimees, авария в этом месте действительно была лишь вопросом времени. Это убеждение витает в воздухе. Вчера утром в волостную управу Тори от жителей деревни Таммисте, в которой проживает почти две тысячи человек, также поступило несколько звонков и писем, в которых местные жители требовали от волостной управы принять меры.

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