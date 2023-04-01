В Эстонии жертвам насилия теперь будет проще получить помощь

Новая версия закона предусматривает масштабную реорганизацию сферы оказания помощи жертвам. Принятый в 2003 году Закон о помощи жертвам признан недействительным, отмечает BNS со ссылкой на пресс-службу Рийгикогу.

В новой редакции закона прописаны услуги, которые ранее не были зарегулированы. Это, например, – психосоциологическая помощь в кризисных ситуациях, оказание кризисной помощи в случае сексуального насилия, услуги восстановительного права и услуги реабилитации для отказа от насилия. Также уточнены положения, затрагивающие жертв торговли людьми и услуги центров поддержки женщин. Также внимание уделено требованиям к образованию и дополнительному обучению лиц, предоставляющих помощь жертвам. Цель – обеспечить то, чтобы с жертвами, находящимися в уязвимом положении, работали специалисты, прошедшие необходимую подготовку.

Закон создает основы обмена информацией, затрагивающей жертв, нуждающихся в особом обращении и защите, жертв семейного насилия с высоким риском, а также прочих жертв, в том числе и несовершеннолетних. Цель – снять с находящихся в наиболее тяжелых ситуациях жертв обязанность проявлять самостоятельную активность в поиске помощи. Также закон призван обеспечить помощь в сфере психического здоровья для восстановления после травм. Это касается и ситуаций, когда в отношении случившегося не было начато производство, но жертвы сексуального или семейного насилия и их дети все же нуждаются в помощи.

Компенсации, выплачиваемые жертвам насильственного преступления, станут более доступными, а процесс ходатайства – более удобным. По сравнению с предшествующей версией закона, при расчете из суммы компенсации в дальнейшем не будут вычитаться государственные пособия (например, выплачиваемое самоуправлением пособие на похороны, пенсия по потере кормильца и пособие по работоспособности); жертвы работоспособного возраста не должны будут проходить оценку трудоспособности в Эстонской кассе по безработице; в определенных случаях не надо будет предоставлять документы для подтверждения расходов.