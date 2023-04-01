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«Отечество» пока не исключило из партии выступившего в России музыканта Мустонена

Александра Саарнийт
, журналист
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Андрес Мустонен.
Андрес Мустонен. Фото: Eero Vabamaegi

Несмотря на общий тренд по приостановлению всякого сотрудничества со страной-агрессором, известный музыкант Андрес Мустонен выступил в России. Eesti Kontsert прекратило сотрудничество с музыкантом, но «Отечество» пока не обсуждало его исключение из партии.

Postimees писал в четверг, что скрипач и дирижер, известный классический музыкант Андрес Мустонен выступил на концерте в Новосибирске 19 марта вместе с российским джазовым трубачом Вадимом Эйленкригом и пианисткой Екатериной Мечетиной, которая также является членом Совета по культуре и искусству при президенте России Владимире Путине.

После появления новости в Eesti Kontsert объявили, что не одобряют выступление Мустонена в России и прекращают сотрудничество с ним.

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