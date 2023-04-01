«Отечество» пока не исключило из партии выступившего в России музыканта Мустонена

Postimees писал в четверг, что скрипач и дирижер, известный классический музыкант Андрес Мустонен выступил на концерте в Новосибирске 19 марта вместе с российским джазовым трубачом Вадимом Эйленкригом и пианисткой Екатериной Мечетиной, которая также является членом Совета по культуре и искусству при президенте России Владимире Путине.