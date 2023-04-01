Оудекки Лооне: случай с Мустоненом превращает Эстонию в худшую копию путинской России

«Зачем превращать Эстонию в копию путинской России в худшем ее виде, - риторически спрашивает Лооне в своей публикации. - Андрес Мустонен - выдающийся музыкант, он представлял Эстонию в мире больше, чем большинство его нынешних критиков. Как насчет того, что человечность во многих ее формах важнее, чем постоянное отделение козлищ от агнцев и сортировка людей на правильных и неправильных? Быть может, немного старинной музыки кому-то поможет хоть на секунду забыть о насущных проблемах и поверить, что и эта война однажды закончится, что у всех будет время оплакать своих погибших и что когда-нибудь все станет лучше? Что у человечества остается надежда?»

«Возможно, бесспорно блестящее художественное чутье Мустонена привело его именно туда, где его послание больше всего необходимо в его исполнении? - отметила Лооне. - Не все надо объяснять словами, это не дело музыканта и, может быть, он прав, а его критики - нет? А если даже и нет, то пусть чутье художника иногда ошибается, но мы не должны его полностью заглушать. Общество, в котором только правильные люди только правильным образом могут создавать только правильное искусство, нежизнеспособно».