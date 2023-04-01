Оудекки Лооне: случай с Мустоненом превращает Эстонию в худшую копию путинской России

Резко негативная реакция в эстонском обществе на выступление музыканта Андреса Мустонена на концерте в России вызывает недоумение, пишет в субботу в социальных сетях член Центристской партии и бывший депутат парламента Оудекки Лооне. По ее словам, все это делает Эстонию копией путинской России.
«Зачем превращать Эстонию в копию путинской России в худшем ее виде, - риторически спрашивает Лооне в своей публикации. - Андрес Мустонен - выдающийся музыкант, он представлял Эстонию в мире больше, чем большинство его нынешних критиков. Как насчет того, что человечность во многих ее формах важнее, чем постоянное отделение козлищ от агнцев и сортировка людей на правильных и неправильных? Быть может, немного старинной музыки кому-то поможет хоть на секунду забыть о насущных проблемах и поверить, что и эта война однажды закончится, что у всех будет время оплакать своих погибших и что когда-нибудь все станет лучше? Что у человечества остается надежда?»
«Возможно, бесспорно блестящее художественное чутье Мустонена привело его именно туда, где его послание больше всего необходимо в его исполнении? - отметила Лооне. - Не все надо объяснять словами, это не дело музыканта и, может быть, он прав, а его критики - нет? А если даже и нет, то пусть чутье художника иногда ошибается, но мы не должны его полностью заглушать. Общество, в котором только правильные люди только правильным образом могут создавать только правильное искусство, нежизнеспособно».
В четверг в эстонской прессе появилась информация, что Андрес Мустонен 19 марта 2023 года выступил на концерте в Новосибирске вместе с пианисткой Екатериной Мечетиной, являющейся членом Совета по культуре и искусству при президенте России Владимире Путине, а также с российским джазовым трубачом Вадимом Эйленкригом.
В марте 2014 года Мечетина подписала петицию российских деятелей культуры в поддержку политики Владимира Путина в отношении Украины и Крыма. Она также приняла участие в мероприятии в поддержку т. н. Донецкой и Луганской народных республик.
Организация Eesti Kontsert в пятницу заявила, что осуждает выступление музыканта Андреса Мустонена в России и прекращает с ним сотрудничество.
Хотя Eesti Kontsert не является работодателем Андреса Мустонена, но музыкант оказывает услуги в качестве художественного руководителя ансамблю старинной музыки Hortus Musicus, руководитель Eesti Kontsert Керту Орро больше не считает возможным сотрудничество с Мустоненом.
В Eesti Kontsert ничего не знали о деятельности Мустонена в России, но прочитали об этом в соцсетях, и после того, как новость стала достоянием общественности, музыкант поначалу отказался давать объяснения. Культурное сотрудничество между Эстонией и Россией прекратилось после вторжения России в Украину.
«Ценности Eesti Kontsert измеряются высокой этикой и лояльностью к эстонскому государству. Андрес Мустонен своими действиями и отношением показал, что его не заботят эти убеждения. Для нас это непреодолимый конфликт ценностей и потеря доверия, поэтому мы прекращаем с ним сотрудничество», - сказала Орро.
Орро встретится с Мустоненом в понедельник, 3 апреля, будет обсуждаться будущее как Hortus Musicus, так и нескольких концертов, связанных с Мустоненом.