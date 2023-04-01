Земельный департамент: если заметите на земле белые квадраты, не трогайте их

Сотрудники департамента приступают к маркировке пунктов на местности с помощью белой пленки, передала BNS пресс-служба ведомства.

Наряду с югом страны также обозначат объекты в Таллинне, Тарту, Пярну, Кохтла-Ярве, Йыхви, Раквере, Нарве и Нарва-Йыэсуу и окрестностях. Если сохранятся благоприятные погодные условия, также сфотографируют и проведут лазерное сканирование небольших городов и населенных пунктов на севере страны, чтобы получить лучшие трехмерные изображения зданий.

Для маркировки используются квадраты из белой пленки размером 60 × 60 см, снабженные табличкой «ориентир для аэрофотосъемки». На местности будет расположено около 500 таких квадратов, департамент постарается расположить их так, чтобы не мешать деятельности землевладельцев. Департамент просит не трогать и не портить знаки. После завершения сезона аэрофотосъемки департамент соберет все знаки с местности.

Ориентир для аэрофотосъемки. Фото: Maa-amet

Аэрофотосъемка собирает важные для государства данные, позволяющие обновлять топографические карты Эстонии и информацию, содержащуюся в регистрах пространственных данных и картографических услугах. Ортофото, созданные за этот сезон аэрофотосъемки, поступят в географический портал Земельного департамента начиная с осени, по мере завершения работы над проектами.