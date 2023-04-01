Фото ⟩ «Мы не забудем наших героев»: погибшего в Украине эстонца похоронили на родине

Помимо родственников и знакомых Юрака, приехало много представителей Сил обороны и Кайтселийта. Венок прислал и президент Эстонии Алар Карис. Венок от Сил обороны командующий Силами обороны генерал Мартин Херем лично возложил на могилу Юрака.

В надгробных речах подчеркивалось, что Иво Юрак был прекрасным лидером, эти качества проявлялись у него уже в детстве. Как старший брат, он всегда заступался за своих младших брата и сестру. Также на службе в Силах обороны и боевых действиях в Украине его желанием было быть лучшим бойцом, быть примером для своих товарищей и всячески их поддерживать. Кроме того, его близкие и товарищи ценили его как душу любой компании и хорошего шутника, так что, по мнению его товарищей, вполне уместно, что урна капитана Юрака была захоронена первого апреля.

Когда Юрак недавно приезжал в отпуск из Украины, он сказал, что боевые действия в Украине - это во многом вопрос удачи и судьбы. Он верил в судьбу.

Отпевание сопровождалось тромбонной музыкой проживающего в Эстонии украинского музыканта Руслана Трочинского. В надгробных речах звучали следующие слова: «Мы не забудем наших героев» и «За Эстонию до самой смерти!»

45-летний бывший эстонский разведчик Иво Юрак погиб седьмого марта, защищая село Громово под Бахмутом. Его однополчане рассказали, что в окоп рядом с Иво попала 120-мм мина.

Иво Юрак служил в спецподразделении Министерства обороны Украины. Юрак воевал в Украине с марта прошлого года. Он принимал участие в обороне Киева, тяжелых боях за города Северодонецк и Лисичанск на востоке Украины, затем в боях в Запорожской области. Защита Бахмута была его последней битвой. За неделю до гибели он вернулся из краткосрочного отпуска в Эстонии.

Иво Юрак был кремирован в центре Киева 16 марта. Его урну доставил в Эстонию боевой товарищ из Украины.