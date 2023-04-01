Россия в течение месяца будет председательствовать в Совете безопасности ООН

Председательствующие страны в Совбезе ООН сменяются каждый месяц, пишет «Медуза». Очередность определяется в алфавитом порядке названий стран на английском языке. До России этот пост занимал Мозамбик, после нее председательствовать будет Швейцария.

Обычно этому событию не придают большого значения, поскольку у страны-председателя нет особенных полномочий: ее представитель созывает, открывает и ведет заседания, подписывает принятые документы. Более того, председательствующая страна даже не может влиять на повестку Совбеза, поскольку повестка утверждается голосованием.

Тем не менее сам факт, что Россия, начавшая в 2022 году полномасштабное вторжение в Украину, стала председателем Совбеза, привлек к этому событию большое внимание.

В частности, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица и профессор Йельского университета Джеффри Зонненфельд опубликовали в журнале Time статью, в которой назвали это событие «высмеиванием международной дипломатии»: «Известным грабителям не дают управлять банками, а осужденным за сексуальные преступления не поручают руководить детскими садами», — говорилось в статье.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе ООН плохой шуткой.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023