Австралия направила Украине картонные беспилотники

В 2019 году группа австралийских солдат задалась целью построить беспилотник из доступных материалов. Оказалось, что дрон можно легко построить из обычного гофрированного картона, имея в качестве инструментов только нож, ножницы и клеевой пистолет. Крылья дополнительно фиксируются двумя поперечными резинками. Когда корпус готов, на борт должны быть установлены приборы управления и двигатель с гребным винтом, и остается только отправить машину в путь на большой стропе.

Это не одноразовые дроны. В Украине, по данным Army Recognition, некоторые уже применялись более шестидесяти раз.

Цена ничтожно мала по сравнению с другими подобными летательными аппаратами. К картонным дронам можно прикрепить средства разведки, а также мины и гранаты, которые можно сбросить в подходящем месте. Цель можно атаковать стаями картонных дронов, сбить которые на порядки дороже, чем они стоят. Кроме того, эти дроны невидимы для радаров.

По данным главного инженера SYPAQ Росса Осборна, цены на эти дроны начинаются от 615 евро.