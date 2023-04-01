Исследование: в Эстонии еще есть люди, которые не покупают товары через интернет

Разницу в потребительских привычках мужчин и женщин можно заметить и в других странах Балтии: 73 процента латвийских и литовских мужчин чаще покупают электронные товары в интернете, чем в физических магазинах, но у женщин этот показатель остается на уровне 43 процентов в Латвии и 37 процентов в Литве. В то же время, более половины литовских (57 процентов) и половина латвийских женщин покупают одежду и обувь в интернет-магазинах чаще, чем в обычных. Среди мужчин этот показатель вновь ниже: 28 процентов в Латвии и 31 процент в Литве соответственно.

По словам руководителя Venipak Юстаса Шаблинскаса, результаты опроса подтверждают более широкую тенденцию использования электронной коммерции: «Электронные товары по-прежнему являются категорией с наибольшей долей покупателей, но модные товары уже не сильно отстают. Поскольку стоимость электроники выше по сравнению с рядом других товарных групп, можно предположить, что и покупки тут более продуманы: в интернете ищут более выгодные предложения, а именно интернет-магазины часто предлагают самые низкие цены. Однако в случае с модными товарами большую роль также играет ассортимент. Кроме того, в интернете можно купить одежду, обувь и бренды, которых в местных магазинах просто нет».

Опрос также показал, что хотя почти все респонденты (99 процентов) знают о возможности возврата товара, жители Эстонии пользуются ей не слишком часто. 36 процентов покупателей вообще не пользуются этой услугой, а 28 процентов используют ее очень редко, поскольку покупают только уже известные им вещи. Кроме того, 12 процентов опрошенных считают, что такая услуга для потребителя очень неудобна, из-за чего редко ею пользуются.

Однако, по мнению Шаблинскаса, нельзя сказать, что услуга возврата товара себя не оправдывает, поскольку ею все же пользуется более пятой части онлайн-покупателей (23 процента). «Целых 21 процент интернет-покупателей заявили, что для них очень важна возможность удобного возврата товаров, а небольшой процент – два процента респондентов – покупают онлайн больше товаров, чем требуется, и оставляют себе только те, которые им действительно подходят. Существует большая вероятность того, что на фоне роста электронной коммерции увеличится и доля тех, кто смелее начнет пользоваться услугой возврата», - отметил Шаблинскас.