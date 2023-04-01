С сегодняшнего дня в Эстонии вырастут пенсии

С субботы средняя пенсия по старости увеличится более чем на 80 евро.
В середине марта правительство утвердило новый пенсионный индекс, благодаря которому пенсии вырастут на 13,9 процента. С субботы размер народной пенсии составит 336,39 евро вместо прежних 275,34. Средняя пенсия по старости при 44-летнем стаже увеличивается с 615,35 евро до 700,02 евро после индексации. Сумма освобождения от подоходного налога составляет 704 евро, что означает, что средняя пенсия не облагается налогом.
Ожидаемая стоимость индексации пенсий в этом году составляет 245 777 000 евро, а проиндексированы будут пенсии примерно 323 000 пенсионеров.
Первого апреля каждого календарного года государственные пенсии индексируются. Величина индекса зависит от 20 процентов годового прироста индекса потребительских цен и 80 процентов годового прироста поступления пенсионно-страховой части социального налога.