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«Я все еще жив». Папа римский Франциск выписан из больницы

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: BBC News

Папа Франциск выписан из больницы, где он несколько дней находился для лечения бронхита. Госпитализация понтифика в среду встревожила католиков по всему миру: в декабре Франциску исполнилось 86 лет, пишет Русская служба Би-би-си.

Папа Франциск в субботу выписался из больницы, куда был госпитализирован 29 марта с респираторной инфекцией. Выходя из больницы, он шутливо заявил, что «все еще жив».

Франциск был госпитализирован в больницу «Джемелли» с затрудненным дыханием. Позднее у него диагностировали бронхит. При этом коронавирус у понтифика не подтвердился.

Ранее в Ватикане заявили, что Франциск принимает антибиотики и будет выписан в субботу при хороших результатах анализов.

«Я не боюсь, я еще жив», - сказал 86-летний понтифик журналистам, прежде чем направился в Ватикан.

Сейчас в рабочем графике Франциска особенно много событий - с учетом подготовки к католической Пасхе, которая в этом году будет отмечаться 9 апреля. Последняя неделя перед Пасхой - Страстная - самая напряженная в календаре у священнослужителей в Ватикане.

Она включает в себя плотный график мероприятий и служб, которые могут быть физически тяжелыми.

Папа Римский.
Папа Римский. Фото: Getty Images

В эти выходные в Ватикане должна состояться служба по случаю Вербного Воскресенья, однако пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни еще в пятницу предупредил, что Папы на ней не будет.

Понтифик, отметивший в этом месяце десятилетие своего пребывания на посту главы Католической церкви, на протяжении всей своей жизни сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. В возрасте 21 года ему удалили часть легкого.

В последние месяцы он даже был вынужден пользоваться инвалидным креслом из-за проблем с коленом.

При этом Папа продолжал активную деятельность. Понтифик посетил в феврале Демократическую Республику Конго и Южный Судан, а в январе участвовал в похоронах своего предшественника Папы Бенедикта XVI.

BBC
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