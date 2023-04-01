Исследование: более половины жителей Эстонии считают себя финансово грамотными

Согласно европейскому отчету компании Intrum о потребительских платежах, 53% респондентов из Эстонии говорят, что они получили достаточное финансовое образование, чтобы управлять повседневными финансами, хотя признают, что им все еще нужны советы по более сложным финансовым вопросам (например, пенсионное планирование и инвестиции на фондовом рынке), в то время как в целом по Европе этот показатель составляет 41%.
Однако когда дело доходит до сообщения об отличном финансовом образовании и уверенности в решении всех сложных финансовых вопросов, баланс меняется в пользу среднего европейского показателя – 26% против 18% в Эстонии. Об этом предприятие сообщило BNS со ссылкой на проведенное по заказу предприятия исследование.
Опрос Intrum показывает, что в среднем 19% респондентов как из Эстонии, так и в целом из Европы считают, что они не получили достаточного финансового образования, чтобы управлять своими повседневными финансами, и часто обращаются за советом со стороны. Еще 10 процентов эстонцев говорят, что они знают основы, но недостаточно, чтобы понять проблемы последних нескольких лет, такие как влияние инфляции. В Европе 13% респондентов утверждают то же самое.
Потребители прилагают все усилия, чтобы улучшить свои финансовые знания: более половины (54%) респондентов из Эстонии говорят, что беспокойство по поводу инфляции и/или процентных ставок побуждает их улучшать свои финансовые знания. Улучшилось понимание ключевых финансовых терминов. Однако прогресс идет неравномерно, и почти половина не смогла правильно ответить на вопрос о влиянии инфляции на свои счета за электроэнергию.
Эстонские родители также стремятся помочь своим детям: более половины (59 процентов) говорят, что они с большей вероятностью будут тратить время на то, чтобы помочь им понять финансовые термины и принципы управления финансами. Примерно столько же согласились с тем, что посоветуют своим детям не брать в долг, а 44% заявили, что будут призывать их искать высокооплачиваемую работу, а не гнаться за мечтой в низкооплачиваемых профессиях.
Отсутствие финансового образования коррелирует с плохими финансовыми результатами. Два из пяти (40%) эстонских потребителей с плохим финансовым образованием рассчитывают не платить по счетам за коммунальные услуги как минимум один раз в следующие 12 месяцев, по сравнению с 19% потребителей с хорошим финансовым образованием. Около трех четвертей (76%) респондентов с плохим финансовым образованием сегодня живут хуже, чем 12 месяцев назад, по сравнению с менее чем половиной (47%) респондентов с хорошим образованием.
Положительным моментом является то, что эстонские потребители обращают внимание на будущие финансовые угрозы и с большей вероятностью установят цели, чтобы лучше управлять сбережениями, читать условия договоров и откладывать деньги на черный день. Как и в других странах Балтии, их наиболее надежным источником финансовой информации являются онлайн-источники, которые упоминаются гораздо чаще, чем в среднем по остальной Европе.
«Те, кто имеет хороший уровень финансового образования, лучше подготовлены к тому, чтобы пережить трудные времена, и наше исследование показывает, что это преимущество значительно. Положительным моментом является то, что многие потребители использовали опыт пандемии, чтобы получить финансовое образование, и проявляют осторожность в отношении ненужных займов, а также сокращения расходов. Однако мы вступаем в среду с высокими процентными ставками, которая незнакома многим, особенно молодым потребителям. Мы ожидаем, что это повлияет на группы потребителей, которые ранее не боролись с долгами», – говорит Илва Валейка, управляющий директор Intrum Baltics.
Начиная с 2013 года Intrum ежегодно публикует Европейский отчет о потребительских платежах. Это уже десятое издание отчета в Эстонии. Европейский отчет о потребительских платежах дает представление о повседневной жизни европейских потребителей, их покупательских привычках и способности ежемесячно управлять семейными финансами.
Годовой отчет основан на опросе, который одновременно проводится в 24 странах Европы. Всего в опросе 2022 года приняли участие 24 011 потребителей.
Опрос и опирающийся на него отчет разработаны Intrum в сотрудничестве с Longitude, специализированным поставщиком услуг основанного на данных управления и исследовательских услуг для многонациональной корпоративной и институциональной клиентской базы. Штаб-квартира Longitude расположена в Лондоне, Англия. Отчет был опубликован в ноябре 2022 года.
Intrum является ведущим предприятием, оказывающим услуги кредитного администрирования, и активно действует в 24 европейских странах. В Intrum работают более 10 000 профессионалов, обслуживающих почти 80 000 предприятий по всей Европе. Штаб-квартира Intrum находится в Стокгольме, Швеция. Акции Intrum котируются на стокгольмской бирже Nasdaq.