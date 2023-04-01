Исследование: более половины жителей Эстонии считают себя финансово грамотными

Однако когда дело доходит до сообщения об отличном финансовом образовании и уверенности в решении всех сложных финансовых вопросов, баланс меняется в пользу среднего европейского показателя – 26% против 18% в Эстонии. Об этом предприятие сообщило BNS со ссылкой на проведенное по заказу предприятия исследование.

Опрос Intrum показывает, что в среднем 19% респондентов как из Эстонии, так и в целом из Европы считают, что они не получили достаточного финансового образования, чтобы управлять своими повседневными финансами, и часто обращаются за советом со стороны. Еще 10 процентов эстонцев говорят, что они знают основы, но недостаточно, чтобы понять проблемы последних нескольких лет, такие как влияние инфляции. В Европе 13% респондентов утверждают то же самое.

Потребители прилагают все усилия, чтобы улучшить свои финансовые знания: более половины (54%) респондентов из Эстонии говорят, что беспокойство по поводу инфляции и/или процентных ставок побуждает их улучшать свои финансовые знания. Улучшилось понимание ключевых финансовых терминов. Однако прогресс идет неравномерно, и почти половина не смогла правильно ответить на вопрос о влиянии инфляции на свои счета за электроэнергию.