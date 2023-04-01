Потерявшим в пожаре главу семейства требуется помощь

В группе жителей Эльва Эльва в Facebook появилась просьба о помощи для Дайзи и ее сына Мартина, которые 20 марта потеряли спутника жизни и отца и временно не могут жить в доме.

В результате пожара дом сильно пострадал от задымления, поэтому большая часть одежды и другого текстиля в доме непригодна для использования. В настоящее время женщина и ее сын проживают у близкого знакомого.

Знакомая потерявшей в пожаре спутника жизни Дайзи Кятлин Килвитс разместила обращение о помощи в Facebook-группе. «Дайзи – очень хорошая и трудолюбивая женщина, которая никогда не обращается за помощью и всегда старается справиться сама. Однако я думаю, что в этот раз мы могли бы вместе помочь», – сказано в обращении.

Чтобы Дайзи вернулась домой с Мартином, необходимо опустошить его и выбросить большую часть вещей. Некоторые предметы первой необходимости, такие как постельное белье, матрасы и краски, были получены Дайзи в качестве пожертвований. Поскольку на данный момент неизвестно, сколько будет стоить ремонт дома, самый оптимальный способ помочь – сделать перевод на банковский счет Дайзи.

20 марта около 15:00 56-летний мужчина был найден мертвым в своем доме в деревне Валгута волости Эльва. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины и обнаружили место возможного возгорания перед плитой. Датчик угарного газа работников скорой помощи также показал наличие угарного газа в помещении. На место вызвали спасателей для проверки пожарной безопасности, также прибыл инспектор, чтобы объяснить возможную причину возгорания.

Выяснилось, что перед плитой загорелось пластмассовое ведро, а в полу прогорела дыра полуметрового диаметра. Судя по всему, мужчина пытался потушить пожар водой, но при этом сильно надышался дымом и потерял сознание. Позднее вскрытие показало, что мужчина умер от отравления угарным газом. В конце концов огонь потух из-за нехватки воздуха.