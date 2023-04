WSJ: российские спецслужбы следили за журналистом Эваном Гершковичем и, вероятно, прослушивали его телефон

О задержании Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно утром 30 марта. ФСБ РФ утверждает, что журналист The Wall Street Journal собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК. В свою очередь в Кремле добавили, что Гершковича «взяли с поличным». В тот же день журналиста доставили в Москву, а Лефортовский суд санкционировал его арест по обвинению в шпионаже. По этой статье Гершковичу могут дать от десяти до 20 лет лишения свободы.

Фото: The Wall Street Journal

С требованием освободить Эвана Гершковича выступили президент США Джо Байден, а также ведущие американские медиа Bloomberg, The New York Times, The Washington Post и Politico и более 30 руководителей медиа из разных стран.