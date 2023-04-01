ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тарту торжественно стартовала очередная кампания поддержки ветеранов Эстонии

Сегодня по Эстонии стартовала 10-я акция Anname au! («Отдадим честь!») или кампания «Перелеска». В Тарту это отметили веселым семейным днем, на котором выступили группы Vabalangus, Puberteet и детская студия Fa-diees. Всех пришедших приветствовал вице-мэр Тарту Раймонд Тамм.
Члены тартуского округа Найскодукайтсе предлагали различные мероприятия, также было открыто кафе Тагала. В палатке тартуской дружины Кайтселита можно было испытать свое мастерство в стрельбе и заняться многими другими интересными делами.
Весной 2023 года будут собраны средства для поддержки ветеранов и их близких, а также для сферы здравоохранения в целом. Доход от продажи символа перелески поможет в сотрудничестве с Pärnu Lahe Rotary Klubi создать плавательный комплекс для людей с ограниченными возможностями на Пярнуском пляже, приобрести видеоколоноскоп, необходимый для больницы Хийумаа, а также в сотрудничестве с Паралимпийским комитетом создать в Центре приключений Кивиыли комплекс для паралыжного спорта.
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