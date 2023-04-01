ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тарту торжественно стартовала очередная кампания поддержки ветеранов Эстонии

Члены тартуского округа Найскодукайтсе предлагали различные мероприятия, также было открыто кафе Тагала. В палатке тартуской дружины Кайтселита можно было испытать свое мастерство в стрельбе и заняться многими другими интересными делами.

Весной 2023 года будут собраны средства для поддержки ветеранов и их близких, а также для сферы здравоохранения в целом. Доход от продажи символа перелески поможет в сотрудничестве с Pärnu Lahe Rotary Klubi создать плавательный комплекс для людей с ограниченными возможностями на Пярнуском пляже, приобрести видеоколоноскоп, необходимый для больницы Хийумаа, а также в сотрудничестве с Паралимпийским комитетом создать в Центре приключений Кивиыли комплекс для паралыжного спорта.