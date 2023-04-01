Настоятеля Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест. В чем его подозревают?

«Суббота, выходной день, не дали возможности помолиться. Ну Бог им в помощь, сейчас в моем доме будут обыски», – сообщил он.

«Сказали, что я сотрудничаю с Россией, и еще там одно межрелигиозное разжигание, еще говорят, что я проклинал президента. Никогда в жизни этого не было и не будет. Поэтому прошу вас хранить мир. Молитесь, церковь гонят. Ни за что и ни про что», – заявил Павел.

Арест Павла. Зачем власти изолировали наместника Киево-Печерской лавры и показали золотую рыбу

(Виталий Червоненко, корреспондент Би-би-си в Киеве)

Еще вчера казалось, что ситуация с лаврой зашла в тупик. Митрополит Павел при помощи прихожан, семинаристов и монахов успешно отражал все попытки минкульта начать забирать у УПЦ помещения и описывать имущество – чтобы, возможно, в скором времени передать и то и другое в ведение Православной церкви Украины.

30 марта из лавры почти никто не уехал, хотя имущество в основном вывезли. Павел отдал прихожанам команду защищать помещения лавры, а комиссию ни в один храм не пускать – вплоть до решения суда, который начнет рассматривать иск к власти от имени УПЦ не раньше конца апреля.