ЯРКОЕ СОБЫТИЕ ⟩ Безбрежные Уилсон и Пярт заворожили Рим

Спектакль Роберта Уилсона «Страсти по Адаму» на музыку Арво Пярта наконец-то добрался до Рима – города, в котором известные всему миру американский режиссер и эстонский композитор однажды познакомились.
Им предрекли в Ватикане совместную работу. Выдающихся деятелей культуры когда-то пригласил в вечный город папа римский Бенедикт XVI. Спустя десять лет Уилсон вернулся в Рим, чтобы показать свой спектакль о судьбе человечества на музыку Пярта.
Эстонская музыка оказалась в центре внимания театрального Рима. Итальянская премьера состоялась в преддверии страстной недели католической пасхи 31 марта и 1 апреля на сцене одного из самых впечатляющих объектов современного Рима – в конференц-центре La Nuvola. На этой площадке осуществляются спецпроекты Римской оперы.
Оба показа, собравшие аншлаг в тысячном зале, стали возможны благодаря сотрудничеству Eesti Kontsert с крупной продюсерской компанией Change Performing Arts (CPA).
Титулованный американский режиссер и визуальный художник Роберт Уилсон, по прозвищу Боб, давно призванный символом нового постдраматического театра, решился прикоснуться к неземной музыке Пярта в 2015 году. Накануне мировой премьеры в бывшем литейном цеху „Ноблесснер“ в Таллинне он не скрывал, что его одолевало много сомнений: «Передо мной стоит серьезный вызов – возможно, такое даже не следует ставить, ведь существует опасность отвлечь внимание слушателя от безбрежной музыки Пярта».
Почерк мастеров тишины
Театрализованная музыкальная постановка включает в себя наиболее значимые произведения Арво Пярта – „Плач Адама“, „Табула раса“ и „Мизерере“, которые переплетаются со специально созданной для спектакля «Секвенцией». Музыкальный руководитель проекта, дирижер Тыну Кальюсте, удостоенный «Грэмми» за запись этой музыки, отметил, что в уникальном спектакле зрителю дано услышать двух мастеров тишины: «Один считается мастером тишины в музыке, другой – мастером тишины в театральном искусстве. В этом соединении рождается нечто редкое и многомерное».
Боб, выверявший свою работу до миллиметра, отдавал отчет, что поставить «Страсти по Адаму» Пярта – это совсем не то, что поставить «Фауста» Гуно или «Травиату» Верди. «Необходим осторожный подход к этой музыке, важно сохранять глубокую внутреннюю концентрацию, – подчеркнул Уилсон. – Особая роль отводится пространству, ведь музыка Пярта – это космос. Ей необходимы просторы».
Краски на великом холсте
В постановках Роберта Уилсона происходит смещение от литературы к визуальному, а в «Страстях» он идет еще дальше – от визуального к музыке, где все кроме музыки становится вспомогательным элементом.
«В этом визуально-пластическом действе главное место отдано музыке, а задача актеров – пробуждать в головах зрителей ассоциации и намеки», – обрисовала происходящее на сцене актриса Татьяна Космынина. «Моя роль – это цветовое пятно, тень. Мне предстояло тенью пройти из кулисы в кулису, ничего не сломав и не испортив, чтобы не нарушить созданную гармонию. И мне, как драматической актрисе, было бесконечно интересно оказаться в роли краски. Это тот случай, когда индивидуальность актера не имеет значения, ты должен быть краской на великом холсте», – добавила она.
Выверенный до миллиметра стиль
Арво Пярт – самый исполняемый в мире современный автор классический музыки. Роберт Уилсон – один из самых знаменитых режиссеров нового театра, посвятивший свою работу внешне простой музыке Пярта, чтобы добраться до ее невероятной глубины. Признанный эстонский дирижер Тыну Кальюсте – третий соавтор «Страстей». Вместе они соткали единое понимание вечности и времени, которое безудержно движется вперед.
Продюсер спектакля Мадис Кольк рассказал про невероятно сложную организационную структуру спектакля. На сцене и за кулисами работала международная команда, собранная из специалистов со всех концов света. Грандиозный музыкально-театральный проект с момента премьеры в 2015 году был показан всего трижды: в Таллинне, Берлине и Риме, каждый раз его словно создавали заново: «Приходилось сооружать с нуля целый театр Уилсона с его невероятно высокими требованиями к качеству. Всеми репетициями Боб руководил лично, наблюдая за процессом своим орлиным взором и выверяя все до миллиметра», – пояснил продюсер.
В Рим приехала большая команда из Таллинна: дирижер Тыну Кальюсте, пятеро актеров из разных театров, а также солисты Эстонского филармонического хора, плюс технический персонал и организаторы. В главных ролях выступили легендарная американская танцовщица Люсинда Чайлдс и Михалис Теофанус из Греции. В итальянской постановке был также задействован хор и оркестр Римской оперы. Гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро выразила надежду, что показы в Риме откроют для «Страстей» Уилсона / Пярта новые международные сцены.