ЯРКОЕ СОБЫТИЕ ⟩ Безбрежные Уилсон и Пярт заворожили Рим

Боб, выверявший свою работу до миллиметра, отдавал отчет, что поставить «Страсти по Адаму» Пярта – это совсем не то, что поставить «Фауста» Гуно или «Травиату» Верди. «Необходим осторожный подход к этой музыке, важно сохранять глубокую внутреннюю концентрацию, – подчеркнул Уилсон. – Особая роль отводится пространству, ведь музыка Пярта – это космос. Ей необходимы просторы».

Краски на великом холсте

В постановках Роберта Уилсона происходит смещение от литературы к визуальному, а в «Страстях» он идет еще дальше – от визуального к музыке, где все кроме музыки становится вспомогательным элементом.

«В этом визуально-пластическом действе главное место отдано музыке, а задача актеров – пробуждать в головах зрителей ассоциации и намеки», – обрисовала происходящее на сцене актриса Татьяна Космынина. «Моя роль – это цветовое пятно, тень. Мне предстояло тенью пройти из кулисы в кулису, ничего не сломав и не испортив, чтобы не нарушить созданную гармонию. И мне, как драматической актрисе, было бесконечно интересно оказаться в роли краски. Это тот случай, когда индивидуальность актера не имеет значения, ты должен быть краской на великом холсте», – добавила она.

Выверенный до миллиметра стиль

Арво Пярт на пресс-конференции в Таллинне, 2015 г. Фото: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES