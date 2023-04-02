Как жить в Ида-Вирумаа по любви и донести ее лучи до самого Тоомпеа

Центр культуры Кохтла-Ярве находится в парке. Это стандартное устройство досугового кластера в городах, строившихся при заводах советской эпохи. Если бы не очевидная нежелательность этих ассоциаций на фоне войны в Украине, был бы тут очередной «парк советского периода». Но такое сейчас и в голову никому не придет. Да и пруд с островом, куда выходят окна центра и его веранда с балюстрадой, напоминает скорее о старинных усадьбах, чем о парадах под взглядами вождей.

Флаги - какие надо флаги, поэтому и ампир уже почти и не «сталинский». Фото: Ян Левченко

«Сильнее! Дверь тугая!» - надпись на входе по-русски и по-эстонски заставляет вложить побольше сил во встречу с дверью. Но выясняется, что трудности преувеличены. Внутрь попадаешь без помех. В 2015 году Центр был хорошо реновирован. В нем удобно. Полноценные театральные фойе, дворцовые лестницы. В зале – глубокая сцена и подиум-трансформер, поднимающийся из зала на просцениум.

Город маленький – культура в цене

Но на сцену выходят не только заезжие гастролеры. В первую очередь все это для своих. Хельги Коплиорг, ведущая занятия по народному танцу у разновозрастных групп, отмечает глубокую мотивацию своих подопечных: «Для людей, которые ходят танцевать в клуб на протяжении нескольких десятилетий, это занятие становится жизненно необходимым». Хельги сама 39 лет танцевала в ансамбле Virulane и считает, что главным для нее всегда было ощущение нужности, востребованности. Тогда и качество постановок будет высоким.

Народные танцы как инструмент устойчивого развития. Фото: KOHTLA-JÄRVE KULTUURIKESKUS