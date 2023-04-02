Попал в смертельную ловушку: ребенок погиб во дворе известной фирмы

Полуторагодовалый мальчик играл во дворе со старшими детьми, когда упал в водозабор и, по данным Postimees, находился под водой более десяти минут. Близкий ребенка вытащила его из воды, после чего скорая помощь увезла малыша в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь.

Руководитель и дизайнер Tallinn Dolls Мари Мартин рассказала, что узнала о трагическом инциденте от родителей ребенка, но подробности происшествия ей пока не известны. «Я лично в трауре, как и весь наш коллектив, который работает в производственном здании. Такое печальное событие затрагивает всех нас, не говоря уже о семье, боль которой безгранична», - сказала Мартин и выразила искренние соболезнования родителям ребенка.