Несчастный случай с утонувшим ребенком в волости Люганузе произошел в пожарном водозаборе на территории производственного здания известной в мире моды компании Tallinn Dolls.
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Попал в смертельную ловушку: ребенок погиб во дворе известной фирмы
Это не первая трагедия в этом месте
Полуторагодовалый мальчик играл во дворе со старшими детьми, когда упал в водозабор и, по данным Postimees, находился под водой более десяти минут. Близкий ребенка вытащила его из воды, после чего скорая помощь увезла малыша в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь.