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В Таллинне пьяный водитель спровоцировал ДТП: три человека доставлены в больницу

rus.postimees.ee
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Полиция на месте происшествия. Фото иллюстративное.
Полиция на месте происшествия. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В субботу, 1 апреля, вечером в Таллинне в результате ДТП пострадали три человека.

Вчера в 21.58 на улице Теэстузе в Таллинне произошло ДТП: сидевшая за рулем Lexus RX400H 38-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения не уступила дорогу автомобилю Toyota Auris, которым управлял 22-летний мужчина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Точные обстоятельства аварии выясняются. Водители и 47-летний пассажир Toyota были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии полицией были задержаны 15 водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков. 

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