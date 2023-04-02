В Таллинне пьяный водитель спровоцировал ДТП: три человека доставлены в больницу

Вчера в 21.58 на улице Теэстузе в Таллинне произошло ДТП: сидевшая за рулем Lexus RX400H 38-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения не уступила дорогу автомобилю Toyota Auris, которым управлял 22-летний мужчина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Точные обстоятельства аварии выясняются. Водители и 47-летний пассажир Toyota были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.