Тревожная тенденция: многие владельцы жилья в Эстонии предпочитают пойти на риск

В Эстонии четверть жилых площадей не застрахована, и всего половина собственников недвижимости заключили договор страхования ответственности.
Согласно статистике Союза страховых обществ Эстонии (EKsL), в прошлом году страховые общества выплатили возмещения в 29 400 случаях, связанных со страхованием жилья. Касающихся жилья случаев, связанных со страхованием ответственности, было 1700; в большинстве из них был нанесен ущерб соседям. Если в случае страхования жилья средняя сумма ущерба составила 1430 евро, то в случае страхования ответственности – 1720 евро.
По словам члена правления EKsL Андреса Пийрсалу, четверть жилых площадей не застрахована, и всего половина собственников недвижимости заключили договор страхования ответственности.
«Число договоров страхования ответственности, заключенных одновременно с оформлением страхования жилья, в последние годы возросло, однако в случае приблизительно половины жилых площадей договор страхования ответственности не заключен. Если, например, вследствие произошедшей в квартире протечки водопроводной трубы нанесен ущерб жилой площади соседей снизу, ущерб будет возмещен в рамках страхования ответственности. Если страхование не оформлено, нанесенный соседям ущерб придется покрыть за счет собственных средств», – сказал Пийрсалу и добавил, что несчастные случаи, связанные с ответственностью собственников недвижимости, происходят реже, чем случаи, связанные со страхованием жилья, но обходятся они гораздо дороже.
«В прошлом году самым распространенным случаем, связанным со страхованием ответственности, было нанесение соседям ущерба, связанного с водой. Также ущерб соседям наносился в ходе ремонтных работ. Страхование ответственности обеспечивало покрытие ущерба также в тех случаях, когда дети ломали имущество чужих людей, за что их родители несли ответственность», – объяснил Пийрсалу.
Пийрсалу отметил, что собственники домов при заключении договора страхования жилья тоже должны позаботиться об оформлении связанного с их жильем страхования ответственности.
«Например, может случиться, что кому-то будет нанесен ущерб, когда из-за бури со двора собственника дома вылетят какие-то предметы или в саду сломаются деревья. К сожалению, нередки также случаи, когда упавший с крыши дома лед наносит ущерб прохожему или припаркованному транспортному средству. Собственник дома должен учитывать денежное требование, сумма которого будет соответствовать размеру причиненного ущерба», – объяснил Пийрсалу.
В прошлом году было заключено 438 600 договоров страхования жилья, в случае 325 700 из которых было оформлено также страхование ответственности. Общий ущерб, связанный со страхованием жилья, составил 42 миллиона евро, а общий ущерб, связанный со страхованием ответственности, три миллиона евро. По свежим данным Департамента статистики, в Эстонии активно используются в общей сложности 557 150 жилых помещений.
По словам менеджера по продуктам страхования имущества If Kindlustus Вейко Сеппа, при оформлении страхования жилья стоит задуматься о том, что ни одно жилье не защищено, например, от пожаров, обусловленных проблемами, связанными с электрическими системами.
«К сожалению, это одна из самых распространенных причин возникновения пожаров. Поэтому застраховать свое жилье нужно не только тем людям, которые взяли банковский кредит. Это важно для всех тех людей, которые, глядя на нынешние цены, не хотят восстанавливать свое жилье за счет собственных средств, – сказал Сепп. – Также людям стоило бы пересмотреть суммы, предусмотренные ими в случае страхования ответственности и страхования домашнего имущества, чтобы эти суммы по-прежнему были достаточными при нынешней инфляции».
Страхование ответственности обеспечит покрытие ущерба, нанесенного другим людям, например, в том случае, если вы нечаянно затопите соседскую квартиру или если стоящее в вашем саду дерево во время бури упадет на автомобиль соседа.
Союз страховых обществ Эстонии (EKsL) – это специализированная организация, которая объединяет всех ведущих деятельность в Эстонии страховщиков и развивает страхование и практику предотвращения ущербов, а также анализирует и публикует статистику страхования. EKsL организовывает разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.