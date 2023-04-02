Тревожная тенденция: многие владельцы жилья в Эстонии предпочитают пойти на риск

Пийрсалу отметил, что собственники домов при заключении договора страхования жилья тоже должны позаботиться об оформлении связанного с их жильем страхования ответственности.

«Например, может случиться, что кому-то будет нанесен ущерб, когда из-за бури со двора собственника дома вылетят какие-то предметы или в саду сломаются деревья. К сожалению, нередки также случаи, когда упавший с крыши дома лед наносит ущерб прохожему или припаркованному транспортному средству. Собственник дома должен учитывать денежное требование, сумма которого будет соответствовать размеру причиненного ущерба», – объяснил Пийрсалу.

В прошлом году было заключено 438 600 договоров страхования жилья, в случае 325 700 из которых было оформлено также страхование ответственности. Общий ущерб, связанный со страхованием жилья, составил 42 миллиона евро, а общий ущерб, связанный со страхованием ответственности, три миллиона евро. По свежим данным Департамента статистики, в Эстонии активно используются в общей сложности 557 150 жилых помещений.

По словам менеджера по продуктам страхования имущества If Kindlustus Вейко Сеппа, при оформлении страхования жилья стоит задуматься о том, что ни одно жилье не защищено, например, от пожаров, обусловленных проблемами, связанными с электрическими системами.

«К сожалению, это одна из самых распространенных причин возникновения пожаров. Поэтому застраховать свое жилье нужно не только тем людям, которые взяли банковский кредит. Это важно для всех тех людей, которые, глядя на нынешние цены, не хотят восстанавливать свое жилье за счет собственных средств, – сказал Сепп. – Также людям стоило бы пересмотреть суммы, предусмотренные ими в случае страхования ответственности и страхования домашнего имущества, чтобы эти суммы по-прежнему были достаточными при нынешней инфляции».

Страхование ответственности обеспечит покрытие ущерба, нанесенного другим людям, например, в том случае, если вы нечаянно затопите соседскую квартиру или если стоящее в вашем саду дерево во время бури упадет на автомобиль соседа.