Выборы в Болгарии: почему они имеют решающее значение для ЕС и Украины?

Предвыборный вопрос - Украина

Вряд ли в какой-либо другой стране ЕС (за исключением Венгрии) вопрос о военной поддержке Украины вызывает столько споров, как в Болгарии. Насколько полемична эта тема, показала реакция в Болгарии на расследование немецкой газеты Die Welt. Опубликованная в январе 2023 года статья под заголовком «Болгария: Страна, которая тайно спасла Украину», в которой шла речь о том, как правительство Петкова оказывало военную поддержку Украине по тайным каналам, вызывает бурные дискуссии в стране по сей день .

Для автора расследования Филиппа Фолькман-Шлука очевидно: в интересах Европы, чтобы Болгария по результатам выборов в стране появилось стабильное правительство. «Самое позднее после нападения Путина на Украину должно было стать ясно, что Болгария играет важную роль в ЕС - как страна, поддерживающая Украину оружием и боеприпасами, благодаря своему стратегическому расположению на Черном море, а также как центр снабжения ЕС энергией», - говорит Фолькман-Шлук в беседе с DW.