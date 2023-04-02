Фото ⟩ «Живу в постоянном страхе»: тысячи португальцев вышли на митинг

Многие из собравшихся захватили с собой плакаты. Так, на одном из них значилось: «Иметь жилье - право для всех», другой ставил вопрос, является ли подобная возможность привилегией.

«Живу в постоянном страхе, что домовладелец объявит о резком повышении аренды»

«Я живу в постоянном страхе, что мой домовладелец объявит о резком повышении арендной платы», - призналась 32-летняя юристка Ана Рейс да Силва, которая переехала в столицу Португалии более десяти лет назад. «Арендная плата должна оставаться доступной», - считает 72-летний пенсионер Мартиньо Файас Паррейра. Он обеспечен социальным жильем в Лиссабоне, однако аренда существенно выросла в последние годы.

Фото: Armando Franca/AP/Scanpix

Столкнувшись с кризисом на рынке жилья, правительство Португалии 30 марта утвердило наращивание жилищного фонда в стране, где 730 000 зданий пустуют или предназначены под снос.

Португалия ранее отменила действовавшую 10 лет программу по выдаче так называемых «золотых виз» богатым иностранцам. Официально - из-за роста цен на недвижимость, но также под давлением Брюсселя и в связи с опасностью отмывания средств.

С 2010 по 2022 годы стоимость недвижимости в Португалии выросла более чем на 75%

По данным европейского статистического агентства Eurostat, с 2010 по 2022 годы цены на недвижимость в Португалии взлетели более чем на 75%, арендная плата - почти на 25%.

Планы правительства предусматривают налоговые льготы для владельцев, выставляющих на рынке отпускное жилье, а также для сдающих в аренду. Кроме того, квартиры в крупных городах, которые пустуют более двух лет, будут предлагаться на рынке недвижимости. Предусмотрены также меры по поддержке семей и рассрочки платежей по кредитам на недвижимость.

Требования повысить зарплаты и пенсии

18 марта тысячи португальцев вышли на улицы Лиссабона, протестуя против роста цен и требуя повысить зарплаты и пенсии. Более половины работающих получают менее 1000 евро в месяц. Минимальный размер заработной платы составляет всего 760 евро. При этом инфляция в январе в годовом исчислении составила 8,3%, а цены на жилье в Португалии в 2022 году увеличились на 18,7%.