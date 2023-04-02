Вступает в должность новый гендиректор Спасательного департамента: обнародована и его зарплата

С сегодняшнего дня, 2 апреля, вступает в должность новый генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос. Руководивший до этого времени Лыунаским спасательным центром Клаос сменит на посту гендиректора ведомства Куно Таммеару.
Об этом BNS сообщила пресс-служба МВД, отметив, что министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс установил базовую заработную плату Марго Клаосу в размере 6400 евро в месяц.
По предложению Ляэнеметса правительство 12 января утвердило Клаоса в должности генерального директора Спасательного департамента на следующие пять лет.
Руководителем Лыунаского спасательного центра стала Тагне Тяхе
Также сегодня в должность нового руководителя Лыунаского спасательного центра вступила Тагне Тяхе, она сменила на этом посту Марго Клаоса.
Тяхе начала свою работу в Спасательном департаменте в 2008 году главным специалистом планирования и анализа в отделе надзора за пожарной безопасностью и продолжала работать в этом же отделе на разных должностях.
Последние пять лет она была руководителем отдела надзора за безопасностью. Помимо работы начальника отдела, Тяхе в последние годы также способствовала разрешению кризисов. В начале COVID-кризиса она отвечала за планирование в кризисном штабе Спасательного департамента, затем она была руководителем группы планирования кризисного штаба Курессаареской больницы на Сааремаа.
Кроме этого, Тяхе была руководителем группы координирования волонтеров в объединенном штабе, созданном Департаментом полиции и погранохраны для помощи украинским военным беженцам.
Тяхе окончила Академию внутренней обороны по специальности спасательная служба и получила степень бакалавра и магистра права в Тартуском университете.