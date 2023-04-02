Вступает в должность новый гендиректор Спасательного департамента: обнародована и его зарплата

Об этом BNS сообщила пресс-служба МВД, отметив, что министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс установил базовую заработную плату Марго Клаосу в размере 6400 евро в месяц.

По предложению Ляэнеметса правительство 12 января утвердило Клаоса в должности генерального директора Спасательного департамента на следующие пять лет.

Руководителем Лыунаского спасательного центра стала Тагне Тяхе

Тагне Тяхе Фото: Mari Pukk

Также сегодня в должность нового руководителя Лыунаского спасательного центра вступила Тагне Тяхе, она сменила на этом посту Марго Клаоса.

Тяхе начала свою работу в Спасательном департаменте в 2008 году главным специалистом планирования и анализа в отделе надзора за пожарной безопасностью и продолжала работать в этом же отделе на разных должностях.

Последние пять лет она была руководителем отдела надзора за безопасностью. Помимо работы начальника отдела, Тяхе в последние годы также способствовала разрешению кризисов. В начале COVID-кризиса она отвечала за планирование в кризисном штабе Спасательного департамента, затем она была руководителем группы планирования кризисного штаба Курессаареской больницы на Сааремаа.

Кроме этого, Тяхе была руководителем группы координирования волонтеров в объединенном штабе, созданном Департаментом полиции и погранохраны для помощи украинским военным беженцам.