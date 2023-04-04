ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Как война закалила украинское общество: открытия социологических опросов

Война между Россией и Украиной создала экстремальные условия для жизни гражданского населения. Несмотря на это, большинство украинцев находятся в приподнятом состоянии духа. Этот удивительный парадокс разбирает социолог и политолог Дмитрий Хуткий.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.
Полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года стало вторжением и в жизнь каждого украинца. Воздушные тревоги, отключения электроэнергии, интернета и мобильной связи, новости о боевых действиях и неопределенность в отношении будущего затронули каждую украинскую область.
Как же люди справляются с этими обстоятельствами? Что поддерживает их дух? Как в разгар войны более двух третей (68%) населения Украины могут чувствовать себя счастливыми? Ответы на эти вопросы мы будем искать в результатах профессиональных социологических опросов. Они представляют общественное мнение всего населения Украины, кроме тех людей, кто находится на временно оккупированных территориях.
Определенно, украинцам помогает умение творчески решать практически любые бытовые проблемы даже в чрезвычайных ситуациях. Испытав блэкауты, жители Украины основательно подготовились к новым трудностям: к марту 2023 года 75% запаслись водой, 65% - пауэрбанками, 56% - светильниками на аккумуляторных батарейках, 33% - автономными источниками отопления, 23% - аккумуляторами для питания бытовых приборов. Электрогенераторы питали кафе, аптеки и целые дома. Даже электромобили иногда заряжали от бензиновых электрогенераторов. И все это сработало.
Также включился еще один способ адаптации к экстремальным условиям - переоценка потребностей и желаний. Так, по сравнению с 2021 годом, в декабре 2022 года украинцы снизили свои ежемесячные финансовые запросы в среднем с 535 до 366 евро на одного члена семьи (а каждый четвертый - с 261 до 206 евро). Закономерно, что с понижением уровня ожиданий даже скромные доходы (особенно на фоне того, что кто-то вообще потерял работу, дом, здоровье или родных) выглядели не так уж плохо.
Из-за глобальной неопределенности почти половина украинцев не строит планов на будущее
Все эти лишения оставили глубокий отпечаток в сердцах людей. В целом, в феврале 2023 года в украинском обществе условно «негативные» эмоции (печаль и злость) преобладали над «позитивными» (радость и вдохновение), хотя наиболее выражены были эмоции активации (волнение и интерес).
Тем не менее, так называемые «негативные» эмоции помогают прожить и интегрировать трудный жизненный опыт, «позитивные» эмоции - вкушать радостные моменты жизни, а любопытство и эмоциональная вовлеченность - эффективно действовать в условиях неопределенности. Вероятно, благодаря этому целым 45% населения Украины удается не планировать свою жизнь вообще.
Большинство морально-психологических показателей украинского общества оказались довольно высокими. Уровень фатализма снизился с 59,3% в 2002 году до 35,1% в 2022 году, а часть уверенных в своих силах возросла с 42% в 2021 году до 56,4% в 2022 году. Очевидно, что украинцы стали больше верить в то, что они могут определять свою жизнь и влиять на мир. Такая психологическая устойчивость дает большинству жителей страны (69%) готовность выдержать все проблемы войны, до самой победы.
Украинцы верят в собственные силы и активно помогают армии и переселенцам
Характерной особенностью современного украинского общества является альтруизм. Впервые за годы опросов доминирующее большинство народа верит, что украинцы искренно помогают друг другу. Действительно, практически все украинцы вносят посильный вклад в гуманитарную или военную помощь соотечественникам.
По состоянию на август 2022 года 81% жертвовали средства Вооруженным силам Украины (и это притом, что 95% отметили, что их дохода не хватает для комфортной жизни); 63% жертвовали необходимые вещи внутренне перемещенным лицам, 60% жертвовали на гуманитарную помощь, а более половины приютили внутренне перемещенных лиц или помогли им каким-то иным образом. Такая бескорыстная помощь дарит особое чувство приобщения к высшей цели.
Как показал опрос октября 2022 года, 60% украинцев полностью или скорее чувствуют себя частью национального сопротивления врагу, 32% указали, что чувствуют себя такой частью частично. Это участие настолько сильно, что за год войны, к февралю 2023 года, среди украинцев чувство любви к себе понизилось, а чувство любви к другим и желание быть с другими - повысилось. Ощущение причастности к общему делу и к большему сообществу является мощным источником сил.
Это ярко проявилось в социальной самоидентификации. По сравнению с 2021 годом, в 2022 году гражданская идентичность (определение себя прежде всего как гражданина Украины) распространилась с 62,6% на 79,7% населения страны. Такой подъем патриотизма способствовал сплочению народа в единое целое, объединенное жизненно важной целью победы в войне.
Закономерно, что успешная оборона в войне способствовала повышению доверия граждан к общественным и государственным институтам Украины. В частности, за 2022 год уровень доверия вырос: к Вооруженным силам - с 72% до 96%; к президенту Украины - с 27% до 84%; к волонтерам - с 68% до 84%.
Более того, в феврале-марте 2023 года граждане Украины считали, что государственная власть «очень хорошо» или «скорее хорошо» справляется со следующими проблемами и задачами: защита страны (82%); энергообеспечение (80%); внешняя политика (75%); образование (56%); здравоохранение (54%); социальная защита и пенсионное обеспечение (53%). Для государства, на территории которого идут активные боевые действия и происходят масштабные разрушения, это высокий уровень поддержки и признательности его граждан.
89% украинцев смотрят в будущее с оптимизмом
Еще больше впечатляет уровень оптимизма украинцев. Несмотря на все экономические трудности и непростую ситуацию на фронте, в феврале-марте 2023 года 61% опрошенных считали, что события в Украине развивались в правильном направлении и только 21% - что в неправильном.
Более того, за период с января 2022 года до февраля 2023 года степень веры в победу Украины выросла с 56% до 95%, а чувство гордости за Украину - с 34% до 75%. В феврале-марте 2023 года 49% опрошенных украинцев были убеждены, что Украина способна преодолеть текущие проблемы в течение ближайших лет, а 36% - что тоже способна, но в более отдаленной перспективе.
На уровне семьи, с 2022 по 2023 года доля тех, кто ожидает улучшения благосостояния семьи в течение ближайших 2–3 лет, выросла с 29% до 41%. На уровне страны, 89% украинцев в октябре 2022 года верили (63% - полностью согласны и 26% - скорее согласны), что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе Европейского союза. Заслуживает особого внимания, что в феврале 2023 года 87% украинцев поддерживали вступление Украины в Европейский Союз и 86% - в НАТО. Такая вера в будущее воодушевляет на сверхусилия и сверхрезультаты.
Таким образом, в ответ на беспрецедентные испытания, вызванные военной агрессией России против Украины, украинцы продемонстрировали неимоверную стойкость и исключительное умение адаптироваться. Жители страны проявили эмоции и совершили поступки, эффективные в условиях неопределенности, поверили в себя и в будущее, стали больше помогать друг другу и обществу, ощутили причастность к общему делу, выразили благодарность действиям государства и гражданского сообщества и объединились ради общей цели победы и послевоенного развития. Все это в целом сделало украинский народ более сильным, гибким и сплоченным, а также обусловило необыкновенный уровень счастья и оптимизма в Украине.