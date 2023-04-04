ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Как война закалила украинское общество: открытия социологических опросов

Из-за глобальной неопределенности почти половина украинцев не строит планов на будущее

Все эти лишения оставили глубокий отпечаток в сердцах людей. В целом, в феврале 2023 года в украинском обществе условно «негативные» эмоции (печаль и злость) преобладали над «позитивными» (радость и вдохновение), хотя наиболее выражены были эмоции активации (волнение и интерес).

Тем не менее, так называемые «негативные» эмоции помогают прожить и интегрировать трудный жизненный опыт, «позитивные» эмоции - вкушать радостные моменты жизни, а любопытство и эмоциональная вовлеченность - эффективно действовать в условиях неопределенности. Вероятно, благодаря этому целым 45% населения Украины удается не планировать свою жизнь вообще.

Диаграмма 2: Основные проживаемые эмоции. Источник данных: Рейтинг Фото: Дмитрий Хуткий

Большинство морально-психологических показателей украинского общества оказались довольно высокими. Уровень фатализма снизился с 59,3% в 2002 году до 35,1% в 2022 году, а часть уверенных в своих силах возросла с 42% в 2021 году до 56,4% в 2022 году. Очевидно, что украинцы стали больше верить в то, что они могут определять свою жизнь и влиять на мир. Такая психологическая устойчивость дает большинству жителей страны (69%) готовность выдержать все проблемы войны, до самой победы.

Диаграмма 3: Готовность терпеть проблемы. Источник данных: КМИС Фото: Дмитрий Хуткий

Украинцы верят в собственные силы и активно помогают армии и переселенцам

Характерной особенностью современного украинского общества является альтруизм. Впервые за годы опросов доминирующее большинство народа верит, что украинцы искренно помогают друг другу. Действительно, практически все украинцы вносят посильный вклад в гуманитарную или военную помощь соотечественникам.