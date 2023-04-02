Победивший легионеллу спа-центр Aura полностью открыт для работы

Пробы на легионеллу, полученные в пятницу, оказались отрицательными. Это устраняет риск заражения бактериями, и центр снова полностью открыт.

Чтобы избавиться от бактерий легионеллы, два водопровода в центре были промыты диоксидом хлора и тщательно осушены. Все старые душевые системы на первом этаже были демонтированы и заменены на временные. В понедельник в центр поступят все новые душевые панели, а пока в умывальных комнатах будет меньше мест для мытья.

Бактерия легионелла была впервые обнаружена в спа-центре Aura 9 марта, после чего некоторые душевые на первом этаже были закрыты. 16 марта были закрыты все умывальные комнаты на первом этаже. В пробах, полученных 31 марта, бактерии легионеллы не обнаружили.

Случаи легионеллеза, вызванного Legionella pneumophila, в Эстонии происходят каждый год. Тийа Лухт, руководитель Лыунаского отделения Департамента здоровья, пояснила, что рекорд последних лет был установлен в 2020 году, когда диагностировалось 18 случаев легионеллеза. В этом году было зарегистрировано пять случаев легионеллеза, все в Тарту.