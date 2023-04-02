Достигли компромисса: уволенному директору школы выплатят компенсацию

В августе прошлого года волостной старейшина Тюри Эле Энн считала, что любые рабочие отношения строятся на доверии. Если доверие было подорвано несколько раз и на разных уровнях, необходимо принять решения, которые поначалу кажутся сложными. «Каждый руководитель должен иметь возможность доверять своему подчиненному, и в нынешней ситуации недоверия Тюриской основной школе должен быть гарантирован школьный мир. Педагогическому коллективу школы необходимо спокойствие и уверенность в том, что согласованные с ними изменения будут реализованы. Нам также нужны хорошие отношения между всеми связанными со школой сторонами», - отметила она.