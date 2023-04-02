В России мобилизованный взял в заложники сослуживцев

В субботу, 1 апреля, вечером в Брянской области мобилизованный взял в заложники сослуживцев. Он сделал это после того, как узнал, что двое его племянников погибли в ходе боевых действий в Украине.
По информации Baza и Astra, инцидент произошел в доме культуры в деревне Плавна Брянской области. В заложниках были пятеро мобилизованных рядовых и три офицера. Предположительно, один из заложников смог связаться с экстренными службами.
Захватчик - 35-летний Дмитрий Д., мобилизованный из Чапаевска Самарской области. Он был вооружен автоматом и гранатами.
По предварительным данным, Дмитрий не выдвигал никаких требований. После прибытия спецслужб он сдался. Заложники не пострадали.
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