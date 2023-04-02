В бананах кокосы ⟩ Рекордное количество кокаина обнаружили в партии бананов в Доминиканской Республике

«В ходе операции, длившейся более 10 часов в терминале Кауседо, власти изъяли 2 188 упаковок, предположительно с кокаином», - сказал представитель Государственного управления по борьбе с наркотиками (DNCDRD). Каждый упаковка весила около килограмма.

На сегодняшний день это самое большое количество наркотиков, изъятое в этой карибской стране. Всего в этом году было изъято более пяти тонн наркотиков.

Морозильный контейнер прибыл из Эквадора и направлялся в Роттердам (Нидерланды), сообщил представитель DNCDRD.

Контрабанда наркотиков, спрятанных в партиях фруктов, не является редкостью. Норвежская полиция сообщила 30 марта, что в Осло было изъято около 800 килограммов кокаина, также спрятанного в партии бананов.