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В бананах кокосы ⟩ Рекордное количество кокаина обнаружили в партии бананов в Доминиканской Республике

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Упаковки, предположительно с кокаином в Доминиканской Республике.
Упаковки, предположительно с кокаином в Доминиканской Республике. Фото: Orlando Barria

Более двух тонн кокаина, спрятанного в партии бананов, направлявшейся из Эквадора в Нидерланды, было обнаружено в Доминиканской Республике, сообщили вчера власти.

«В ходе операции, длившейся более 10 часов в терминале Кауседо, власти изъяли 2 188 упаковок, предположительно с кокаином», - сказал представитель Государственного управления по борьбе с наркотиками (DNCDRD). Каждый упаковка весила около килограмма.

На сегодняшний день это самое большое количество наркотиков, изъятое в этой карибской стране. Всего в этом году было изъято более пяти тонн наркотиков.

Морозильный контейнер прибыл из Эквадора и направлялся в Роттердам (Нидерланды), сообщил представитель DNCDRD.

Контрабанда наркотиков, спрятанных в партиях фруктов, не является редкостью. Норвежская полиция сообщила 30 марта, что в Осло было изъято около 800 килограммов кокаина, также спрятанного в партии бананов.

Упаковки кокаина, спрятанные в партии бананов и обнаруженные норвежскими таможенниками на складе Bama в Осло.
Упаковки кокаина, спрятанные в партии бананов и обнаруженные норвежскими таможенниками на складе Bama в Осло. Фото: Handout
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