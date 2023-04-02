Михкельсон: Россия в Совбезе ООН продолжит гибридную войну против Запада

Начавшееся в субботу, 1 апреля, председательство России в Совете безопасности ООН следует просто игнорировать как форму гибридной войны против Запада - так прокомментировал эту новость бывший председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.
«С точки зрения нашей собственной безопасности, когда экзистенциальная угроза исходит только от России, реальной пользы от ООН нет ни малейшей. Поэтому следует как игнорировать российское председательство в Совете безопасности, так и активно глушить дезинформацию и пропаганду, распространяемую этими дипломатами», - цитирует BNS публикацию Михкельсона в социальных сетях.
«Совет безопасности - это просто одно из полей битвы гибридной войны России против Запада, и именно так мы должны относиться к нему».
«ООН и ее Совет безопасности уже с одобрения Сталина были созданы таким образом, чтобы Россия, используя право вето, могла безнаказанно осуществлять геноцид и военные преступления, силой сдвигать границы стран, при всем этом сама ООН остается бессильным наблюдателем, - заявил Михкельсон. - В лучшем случае поведение России осуждают резолюциями Генассамблеи, но россияне по-прежнему занимают самый важный пост в Совете безопасности и заставляют страны, которые работают по правилам, участвовать в этом цирке».
По словам Михкельсона, Организация Объединенных Наций является одним из любимых гнезд российской разведки. Однако, если у России отобрать место в Совбезе ООН, то у нее не будет места и в ООН, а это уже несбыточная мечта, отметил он.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил об абсурдности принятия Россией ротационного председательства в Совете безопасности ООН, добавив, что это свидетельствует о «полном банкротстве» организации.
«К сожалению, мы имеем и новость очевидно абсурдную и деструктивную. Сегодня страна-террорист начала председательствовать в Совете безопасности ООН. Вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка - пятимесячного мальчика», - сказал Зеленский в вечернем видеообращении. «И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН», - добавил он.
Кремль заявил в пятницу, что планирует «использовать все свои права» в этой роли председателя.