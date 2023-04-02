Что ест каждое утро миллиардер-инвестор?

Его типичный завтрак стоит менее четырех долларов, пишет finance.yahho.com.

В фильме «Стать Уорреном Баффетом» телеканал HBO документально подтвердил, что на протяжении шести десятилетий он по утрам на пять минут заходит в McDonald's, где съедает один из трех своих фирменных завтраков. Это сосиски с яйцом, бекон с яйцом и сыром или две котлеты.

«Когда я бреюсь по утрам, моя жена спрашивает меня, хочу ли я съесть завтрак, который стоит $2,61, $2,95 или $3,17, а затем дает мне эту сумму», - сказал он.

Баффетт не изменил и своему особняку. Он купил дом 1858 года с пятью спальнями в Омахе за 31 500 долларов. В сегодняшних деньгах это 329 505 долларов, а дом по сегодняшним меркам стоит 1,2 миллиона долларов. Это намного меньше, чем дома других миллиардеров. Он доволен своими жилищными условиями.

Хотя Berkshire Hathaway Баффетта владело 5,5 процентами акций Apple, он купил iPhone только три года назад. До этого момента он был доволен Samsung SCH-U320 за 20 долларов.