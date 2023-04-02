Трогательное видео ⟩ Семья долгожителей: 93-летняя и 96-летняя жительницы Эстонии поздравили с днем рождения 99-летнюю сестру

Из четырех дочерей семьи Матсон на кладбище Ансекюла покоится только Аманда. «Они все родом из Кырккюла», - сказал радиожурналист Эрки Берендс, племянник именинницы.

Линда Ояяэр известна пожилым жителям Курессааре по магазину Ruubi, где она много лет работала продавцом.

Эрки Берендс вспоминает, как летом он вместе со своим двоюродным братом Маргусом Мёльдером ходил в магазин Ruubi за конфетами Komeet, лимонадом и печеньем. Мать Эрки Элли работала швеей в столице, а тетя Сенна была занята в сфере земледелия.

По словам Эрки Берендса, секрет долголетия тети Линды - ее нескончаемая любознательность. Она хочет знать все.

«Она хочет знать даже, кто только что проходил мимо ее дома, - сказал племянник. - Она лучший потребитель новостей, если можно так выразиться, и это не дает человеку стареть».

Разве композитор Вельо Тормис не говорил, что сколько человек проявляет любознательность, столько он и остается молодым, даже если физически он сдает.

«У Линды нет жалоб на физическое состояние, так что на всех парах вперед!»