«Не забывайте о войне! Война рядом!»: в Таллинне пройдет антивоенный митинг

«Мы снова выходим на улицы Таллинна, чтобы выразить наше категорическое несогласие с путинской войной в Украине, - говорится в обращении организаторов митинга. - Мир остается свидетелем ужасных событий в Украине. Огромное число людей погибло, многие потеряли близких, миллионы были вынуждены бросить свои дома, а жизнь оставшихся в Украине не стала легче. Война продолжается. И мы не должны о ней забывать».

Это уже шестой антивоенный митинг, который организуют российские активисты. Организаторы митинга не поддерживают агрессивную политику Владимира Путина, которого разыскивает международный уголовный суд в Гааге, и считают его действия в отношении Украины геноцидом. Они требуют немедленного прекращения боевых действий и восстановления территориальной целостности Украины.

Протестующие выступают за свободную демократическую Россию, которая уважает права человека и территориальную целостность других государств, и отмечают, что будут бороться за лучшее будущее для себя и своих сограждан.

Организаторы призывают всех, кто солидарен с их требованиями, присоединиться к ним: украинцев, белорусов, эстонцев и русскоязычных жителей Эстонии. На митинге приветствуются плакаты, украинская и бело-сине-белая символика (флаг антивоенного движения).