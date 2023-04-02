Вмешательство местных жителей остановило вырубку леса на полигоне Сил обороны

«В полдень активные местные жители пошли проверить ситуацию в Тсиатсунгыльмаа и увидели, что вырубка идет полным ходом, - сказала Маарика Нийдумаа, член правления MTÜ Meie Nursipalu. - В лесу работал лесозаготовительный комбайн, а бревна грузили на грузовик у дороги. На заднем плане раздавался грохот ружей на полигоне Тсиатсунгыльмаа».