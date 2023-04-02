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Вмешательство местных жителей остановило вырубку леса на полигоне Сил обороны

Арвед Брейдакс
, репортер Lõuna-Eesti Postimees
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На полигоне Тсиатсунгыльмаа началась вырубка леса, но в субботу она была остановлена по просьбе местных жителей.
На полигоне Тсиатсунгыльмаа началась вырубка леса, но в субботу она была остановлена по просьбе местных жителей. Фото: Erakogu

В субботу была остановлена вырубка леса на учебном полигоне Сил обороны Тсиатсунгыльмаа, которую государство начало незаконно, по данным MTÜ Meie Nursipalu.

«В полдень активные местные жители пошли проверить ситуацию в Тсиатсунгыльмаа и увидели, что вырубка идет полным ходом, - сказала Маарика Нийдумаа, член правления MTÜ Meie Nursipalu. - В лесу работал лесозаготовительный комбайн, а бревна грузили на грузовик у дороги. На заднем плане раздавался грохот ружей на полигоне Тсиатсунгыльмаа».

По оценкам, уже был вырублен гектар леса.
По оценкам, уже был вырублен гектар леса. Фото: Erakogu
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