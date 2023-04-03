Пеэтер Тайм: как типичный гопник, Путин будет размахивать своей бритвой до последнего

- Глава МИДа Украины Глава Дмитрий Кулеба назвал переход к России на месяц председательского кресла в Совбезе ООН пощечиной международному сообществу. Так же он призвал других участников этого органа не позволить России злоупотребить своими полномочиями. Есть ли опасность таких злоупотреблений, в чем они могут проявиться?

- Где-то 4-5 лет назад я в какой-то телепередаче выразил такое мнение, что ООН пора расформировать, распустить. Или подвергнуть каким-то очень сильным изменениям. После той передачи я получил много довольно язвительной критики от своих коллег, которые стали мне говорить, что, мол, я четыре года учился в университете на политолога, и все равно не знаю, что ООН расформировать нельзя. Меня, в общем, пристыдили тогда.

И что происходит сейчас? Сейчас об этом вполне серьезно говорят политики очень высокого уровня, очень авторитетные общественные деятели. Стало уж слишком очевидно, что ООН нуждается в очень серьезных реформах.

Представьте себе, что вы сидите у себя дома со своей семьей, допустим, с женой, с двумя дочками. Вдруг к вам врывается какой-то мужик, которой начинает насиловать вашу дочку. Потом, быть может, он еще ее и убивает. А потом садится с вами за стол и предлагает выпить с ним водки…

- Это похоже на то, что происходит сейчас в ООН?