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Пеэтер Тайм: как типичный гопник, Путин будет размахивать своей бритвой до последнего

Павел Соболев
, журналист
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  • Россию можно исключить из ООН, доказав незаконность ее вступления в эту организацию
  • Россию в недалеком будущем ждет переход под внешнее управление
  • Путину стоит завернуться в белую простыню и самому идти на кладбище

В первый день апреля отнюдь не в режиме шутки председательство в Совете Безопасности ООН перешло к России. Дает ли России месяц председательства в СБ ООН какие-то дополнительные возможности, делает ли этот статус ее еще опаснее, или в большей степени речь идет все-таки о символически крайне неприятном моменте? На эти и другие темы в студии Postimees порассуждал политолог Пеэтер Тайм.

- Глава МИДа Украины Глава Дмитрий Кулеба назвал переход к России на месяц председательского кресла в Совбезе ООН пощечиной международному сообществу. Так же он призвал других участников этого органа не позволить России злоупотребить своими полномочиями. Есть ли опасность таких злоупотреблений, в чем они могут проявиться?

- Где-то 4-5 лет назад я в какой-то телепередаче выразил такое мнение, что ООН пора расформировать, распустить. Или подвергнуть каким-то очень сильным изменениям. После той передачи я получил много довольно язвительной критики от своих коллег, которые стали мне говорить, что, мол, я четыре года учился в университете на политолога, и все равно не знаю, что ООН расформировать нельзя. Меня, в общем, пристыдили тогда.

И что происходит сейчас? Сейчас об этом вполне серьезно говорят политики очень высокого уровня, очень авторитетные общественные деятели. Стало уж слишком очевидно, что ООН нуждается в очень серьезных реформах.

Представьте себе, что вы сидите у себя дома со своей семьей, допустим, с женой, с двумя дочками. Вдруг к вам врывается какой-то мужик, которой начинает насиловать вашу дочку. Потом, быть может, он еще ее и убивает. А потом садится с вами за стол и предлагает выпить с ним водки…

- Это похоже на то, что происходит сейчас в ООН?

- Именно! За общий стол садится преступник, убийца, и начинает говорить о каких-то боевых комарах. При этом в это же самое время он продолжает убивать мирных жителей в Украине. Да и своих граждан этот убийца тоже продолжает уничтожать.

- Нередко говорится, что победа Украины в войне должна означать не только возвращение под контроль Киева всех украинских территорий в границах 1991 года, но и смену политического режима в России. Но часто говорится, что эта победа должна и обязательно повлечь коренные изменения в системе международной безопасности. Таким образом, Россия обязательно должна заплатить за свои преступления и местом в Совете Безопасности ООН, и быть может, статусом ядерной державы?

- Все эти вопросы можно рассматривать в двух измерениях: есть юридическая сфера, и есть политическая воля. Год назад нельзя было и представить некоторых вещей, которые стали сейчас реальностью. Могли ли мы представить год назад, что Международый уголовный суд выдаст ордер на арест Владимира Путина? Но сейчас он выдан.

То же самое и с поставками оружия. Много говорилось о том, что оружие одной дальности будем поставлять, а вот более дальнобойное - не будем, потому что, мол, Путин может рассердиться. Но и эти ограничения теперь снимаются.

Очень многие вещи политики стали переосмысливать. Но важно, что и юристы уже стали допускать какой-то отход от своих прежних позиций. Они показывают готовность изменить какие-то параграфы.

Я не удивлюсь, если снижение статуса России в ООН будет происходить через оспаривание законности самой процедуры, по которой Россия вступила в ООН и была введена в состав Совета Безопасности. Россия ведь просто взяла и провозгласила, что она - правовая наследница Советского Союза. Незаконность ее полномочий в таком качестве вполне можно доказать. Можно доказать, что Россия не прошла необходимые для вступления в ООН бюрократические шаги.

- Стало известно, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов. В следующую партию вооружений для защиты от российской агрессии войдут радары, бензовозы, противотанковые ракеты и боеприпасы для зенитно-ракетных установок NASAMS. На что на фоне таких сообщений может рассчитывать Россия? Если Россия проигрывает в гонке вооружений, означает ли это, что она уже довольно скоро проиграет и войну, или все-таки огромный человеческий ресурс позволяет оттягивать это поражение?

- Когда я учился в школе, и на русском, и на эстонском языке была популярна шутка о том, что нужно делать, если по радио сообщат о начале ядерной войны. Говорилось, что надо завернуться в белую простыню и бежать в сторону кладбища. Смысл шутки был такой, что не поможет уже ничего.

И вот сейчас, мне кажется, после трехдневного визита китайского лидера в Москву, который оказался двухдневным, для Путина сложилась очень похожая ситуация. России тоже впору сейчас завернуться в простынь. И бежать куда попало, чтобы себя спасти.

Сегодня, 3 апреля 2023 года, я могу дать прогноз, что война переместится с территории Украины на территорию России, но при этом заходить на территорию Россию будут вовсе не украинские войска. Туда будут заходить объединенные силы, или силы НАТО, или еще какого-нибудь союза…

- Чтобы установить в России внешнее управление?

- Чтобы установить в России внешнее управление. Если выражаться образно, то журналист Аркадий Бабченко въедет на Красную площадь на «Абрамсе»…

- Кажется, Аркадий говорит, что уже согласен и на «Леопард»…

- Правда? Ну, главное в символическом смысле этого образа. Все уже поняли, что все российские люди с оружием скоро будут изгнаны с территории Украины, они окажутся в России, и тогда, как многим кажется, надо будет создать еще более плотную изоляцию России, отгородиться от нее настоящим занавесом, и тогда Россия усторит у себя свою Северную Корею. Однако если так и произойдет, ядерное оружие ведь все равно останется у России. С этим надо будет что-то делать.

Сейчас Путин говорит о том, что поставит в Беларусь свои ядерные ракеты. Некоторые политики на Западе стали говорить, что надо на это как-то реагировать, что-то надо наконец решать с Путиным. Что-то предпринять в его отношении.

- Александр Лукашенко говорит, что готов принять и стратегическое ядерное оружие, но в то же самое время призывает Россию и Украину к миру. Можно ли, однако, предположить, что эти якобы мирные инициативы исходят на самом деле от Путина, для которого все очевиднее становится невозможность победить Украину, и что он использует Лукашенко как медиума, потому что самому отказываться от планов завоевания Украины и предлагать остановить войну на нынешних позициях Путину не слишком хочется?

- Изучив психотип Путина, все его действия мы можем объяснить гопничеством. Путин - типичный гопник, а типичные гопники своим маленьким лезвием будут махаться до последнего. Путин так и будет кричать, чтобы его держали семеро, что он порежет всех.

Не знаю, что он еще придумает завтра или послезавтра. Вчерашний случай в Петербурге, взрыв в одном из питерских кафе, тоже выглядит одной маленькой деталью большой спецоперации Путина по закручиванию гаек, по закупориванию своей страны, в результате которой он рассчитывает оставаться у власти, править так, чтобы никто ему не мешал бы.

Смотрите запись полной версии беседы!

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