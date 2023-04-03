Пеэтер Тайм: как типичный гопник, Путин будет размахивать своей бритвой до последнего

- Стало известно, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов. В следующую партию вооружений для защиты от российской агрессии войдут радары, бензовозы, противотанковые ракеты и боеприпасы для зенитно-ракетных установок NASAMS. На что на фоне таких сообщений может рассчитывать Россия? Если Россия проигрывает в гонке вооружений, означает ли это, что она уже довольно скоро проиграет и войну, или все-таки огромный человеческий ресурс позволяет оттягивать это поражение?
- Когда я учился в школе, и на русском, и на эстонском языке была популярна шутка о том, что нужно делать, если по радио сообщат о начале ядерной войны. Говорилось, что надо завернуться в белую простыню и бежать в сторону кладбища. Смысл шутки был такой, что не поможет уже ничего.
И вот сейчас, мне кажется, после трехдневного визита китайского лидера в Москву, который оказался двухдневным, для Путина сложилась очень похожая ситуация. России тоже впору сейчас завернуться в простынь. И бежать куда попало, чтобы себя спасти.
Сегодня, 3 апреля 2023 года, я могу дать прогноз, что война переместится с территории Украины на территорию России, но при этом заходить на территорию Россию будут вовсе не украинские войска. Туда будут заходить объединенные силы, или силы НАТО, или еще какого-нибудь союза…
- Чтобы установить в России внешнее управление?
- Чтобы установить в России внешнее управление. Если выражаться образно, то журналист Аркадий Бабченко въедет на Красную площадь на «Абрамсе»…