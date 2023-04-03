В студии Postimees Пеэтер Тайм: зачем нужен Совет Безопасности ООН, если страна-агрессор может быть в нем председателем?

- Нередко говорится, что победа Украины в войне должна означать не только возвращение под контроль Киева всех украинских территорий в границах 1991 года, но и смену политического режима в России. Можно ли сказать, что эта победа должна и обязательно повлечь коренные изменения в системе международной безопасности? Что Россия должна обязательно должна заплатить за свои преступления и местом в Совете Безопасности ООН, и статусом ядерной державы?

- Стало известно, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов. В следующую партию вооружений для защиты от российской агрессии войдут радары, бензовозы, противотанковые ракеты и боеприпасы для зенитно-ракетных установок NASAMS. На что на фоне таких сообщений может рассчитывать Россия? Если Россия проигрывает в гонке вооружений, означает ли это, что она уже довольно скоро проиграет и войну, или все-таки огромный человеческий ресурс позволяет оттягивать это поражение?

- В субботу стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал одобренный в середине прошлой недели турецким парламентом закон о ратификации присоединения Финляндии к НАТО. Теперь Турция должна отправить в Вашингтон соответствующий документ, после чего, по словам главы финского МИДа Пекки Хаависто, генсек НАТО официально зафиксирует членство Финляндии. Турция немного поупиралась, но в итоге Финляндия станет членом НАТО через 14 месяцев после нападения России на Украину. Надолго ли отстанет Швеция?