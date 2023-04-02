Боррель о председательстве России в Совбезе ООН: «Подходит для Дня дурака»

Россия, один из пяти постоянных членов Совета Безопасности, приняла председательство 1 апреля. Председательство осуществляется по принципу ротации: каждый месяц в Совете председательствует одно из 15 государств-членов. Очередность определяется в алфавитом порядке названий стран на английском языке.

«Переход председательства в Совете безопасности ООН к России подходит для Дня дурака. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», - написал Боррель в Twitter.

«ЕС будет противостоять любым злоупотреблениям со стороны России в качестве председателя», - пообещал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее назвал председательство России в Совбезе ООН плохой шуткой.

Заседание Совета безопасности ООН. Фото: Evan Schneider

В последний раз Россия председательствовала в Совете безопасности в феврале 2022 года, а затем вторглась в Украину, после чего Киев потребовал ее исключения из Совета.