Вс, 2.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Боррель о председательстве России в Совбезе ООН: «Подходит для Дня дурака»

rus.postimees.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Глава внешней политики ЕС Джозеф Боррелль.
Глава внешней политики ЕС Джозеф Боррелль. Фото: John Thys

Европейский Союз будет бдительно следить за нарушениями со стороны России во время ее председательства в Совете Безопасности ООН в апреле, пообещал в субботу глава внешней политики ЕС Джозеф Боррелль.

Россия, один из пяти постоянных членов Совета Безопасности, приняла председательство 1 апреля. Председательство осуществляется по принципу ротации: каждый месяц в Совете председательствует одно из 15 государств-членов. Очередность определяется в алфавитом порядке названий стран на английском языке.

«Переход председательства в Совете безопасности ООН к России подходит для Дня дурака. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», - написал Боррель в Twitter.

«ЕС будет противостоять любым злоупотреблениям со стороны России в качестве председателя», - пообещал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее назвал председательство России в Совбезе ООН плохой шуткой.

Заседание Совета безопасности ООН.
Заседание Совета безопасности ООН. Фото: Evan Schneider

В последний раз Россия председательствовала в Совете безопасности в феврале 2022 года, а затем вторглась в Украину, после чего Киев потребовал ее исключения из Совета.

Россия не может сильно влиять на решения Совета Безопасности, но именно она определяет повестку дня.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх