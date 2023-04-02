Фото ⟩ Спасать было нечего: внедорожник сгорел дотла

Команда спасателей написала на своей странице в Facebook, что автомобили состоят из большого количества горючих материалов и содержат в баках легковоспламеняющиеся, взрывоопасные жидкости. Команда потушила внедорожник и проверила машину. Пока неизвестно, из-за чего начался пожар.