Фото ⟩ Спасать было нечего: внедорожник сгорел дотла

Сегодня, 2 апреля, команда спасателей Кунда получила сообщение, что на улице Койду в городе Кунда открытым пламенем полыхает внедорожник. К счастью, в пожаре никто не пострадал.
Команда спасателей написала на своей странице в Facebook, что автомобили состоят из большого количества горючих материалов и содержат в баках легковоспламеняющиеся, взрывоопасные жидкости. Команда потушила внедорожник и проверила машину. Пока неизвестно, из-за чего начался пожар.
Кроме того, спасательная команда Кунда напомнила, что владелец или пользователь автомобиля должен знать, где в машине находится огнетушитель и как им пользоваться.
Ключевые слова