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Чтобы жизнь медом не казалась: завтра электричество подорожает в два раза

Ромет Креэк
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Konstantin Sednev

Биржевая электроэнергия в понедельник стоит в два раза дороже, чем в воскресенье.

В воскресенье киловатт-час электроэнергии стоит в среднем 5,2 цента, а в понедельник уже 10,2 цента.

Электричество дешево ночью, а самая дорогая цена утром в 8-9 (16,3 цента).

В понедельник у нас такая же цена на электроэнергию, как в Латвии, Литве и Финляндии.

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