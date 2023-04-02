Чтобы жизнь медом не казалась: завтра электричество подорожает в два раза

Rus.Postimees.eeЭкономикаЧтобы жизнь медом не казалась: завтра электричество подорожает в два разаРомет Креэк2 апреля 2023, 15:25Facebook Messenger LinkedIn Telegram TwitterComments Иллюстративное фото. Фото: Konstantin SednevБиржевая электроэнергия в понедельник стоит в два раза дороже, чем в воскресенье.В воскресенье киловатт-час электроэнергии стоит в среднем 5,2 цента, а в понедельник уже 10,2 цента.Электричество дешево ночью, а самая дорогая цена утром в 8-9 (16,3 цента).В понедельник у нас такая же цена на электроэнергию, как в Латвии, Литве и Финляндии.Facebook Messenger LinkedIn Telegram TwitterComments Ключевые словаФинляндияЛитваЛатвияэлектричествоцена на электричествобиржевая ценацена на электроэнергиюбиржа Nord Poolбиржевой пакетбиржевое электричествоPекомендуем