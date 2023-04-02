Видео ⟩ Паводки не только у нас: самая крупая ГЭС в странах Балтии открыла шлюзы

Приток воды превышает 3000 кубометров в секунду. Сейчас, во время паводков, на Плявиньской ГЭС на полную мощность работают все десять гидроагрегатов. Однако количество воды, которое через них проходит, пусть и большое, но все-таки ограниченное. В связи с этим, когда приток превышает используемый для производства электроэнергии уровень, открывают шлюзы станции, и неиспользуемую для производства электроэнергии воду спускают из водохранилища через водосброс.

«Иногда во время паводков или когда затапливает территории в низовьях Даугавы, звучат необоснованные мнения, что их можно снизить при помощи Плявиньской ГЭС или что шлюзы открываются именно для того, чтобы снизить риск наводнения. Это миф. Зона влияния Плявиньской ГЭС не может быть выше места, где рельеф русла реки становится выше поддерживаемого в водохранилище уровня. Второй миф - шлюзы поднимают потому, что массы воды угрожают безопасности станции», - указывает Latvenergo.

Как пояснили на предприятии, правда в том, что производство электроэнергии должно быть безопасным, и это фактор, который принимается во внимание, однако в первую очередь шлюзы поднимаются, когда приток превышает пропускные возможности гидроагрегатов, и воду, которая превышает допустимый уровень и которую нельзя использовать для производства электроэнергии, спускают через водосброс, чтобы предотвратить риски переполнения гидроузла.

Latvenergo призывает жителей использовать возможность и своим глазами увидеть то, что в последний раз на Рижской ГЭС можно было увидеть шесть лет назад, когда весной в Даугаве сильно вырос уровень воды. Плявиньская ГЭС является сооружением стратегического значения, поэтому для беспрепятственного ее посещения Latvenergo призывает обратить внимание на требования безопасности.

Latvenergo просит соблюдать предупредительные знаки на территории станции и не нарушать границы. Строго запрещено использовать для фото- и видеосъемок дроны.