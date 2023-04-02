Swedbank: многие пары не слишком тщательно продумывают свои имущественные отношения

«Часто могут возникнуть споры о том, кто сколько внес или за что заплатил. Супруг, который не сможет доказать, что он или она изначально оплатили свою долю кредита на покупку жилья, в худшем случае будет вынужден нести расходы после прекращения отношений», - рассказала Пяргма.

Одно из наиболее практичных предложений, позволяющих избежать возможных споров, - это фактическая выплата домашнего кредита в соответствии с договором. «Например, один из супругов переводит свой ежемесячный взнос другому с пояснением "кредит на покупку жилья". Это звучит очень просто и на самом деле так и есть. Банковские выписки - тоже очень хороший способ доказать это впоследствии», - говорит Пяргма.

Можно также бесплатно изменить счет, с которого банк списывает платежи по кредиту. Другими словами, вы можете по истечении определенного срока внести изменения, и банк будет списывать кредит со счета другого заемщика.

Само по себе это не означает, что стороны не могут договориться иначе. Возможно, для семьи будет лучше, если одна сторона будет зарабатывать и выплачивать кредит, а другая - воспитывать детей и вести хозяйство. Об этом также следует договориться очень четко и даже в письменном виде, возможно, по электронной почте, чтобы была письменная запись. Это не означает, что споры никогда не возникнут, но, по крайней мере, можно доказать, что соглашение было достигнуто.

При вступлении в брак ситуация несколько проясняется, поскольку в этом случае супругам приходится выбирать соответствующие имущественные отношения, будь то общность имущества (все всегда принадлежит обоим поровну), расчеты по имуществу (общность имущества отсутствует) или расчеты по приросту капитала, представляющие собой комбинацию обоих вариантов. Кроме того, можно заключить договор о супружеской собственности в нотариальной конторе, где договоренности могут быть уточнены.