Swedbank: многие пары не слишком тщательно продумывают свои имущественные отношения

Оформляя долгосрочный кредит на жилье, партнеры по браку должны решить, кому будет принадлежать жилье и как будет погашаться кредит. Об этом сообщила руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.
«Обращение за жилищным кредитом вместе с партнером - очень распространенное явление. Так поступает 41 процент заемщиков, - сказала Анне Пяргма. - Совместное получение кредита часто дает возможность рассмотреть более крупный или более ценный объект недвижимости. В то время как при покупке квартир одна треть заемщиков брали кредит вместе, среди покупателей домов это делали уже две трети».
Эстонцы также предпочитают владеть своей недвижимостью, свидетельствуют данные переписи населения: более 68 процентов семей живут в собственной квартире или в собственном доме.
По данным последней переписи населения каждая вторая семья живет в браке, а каждая четвертая - в сожительстве. Это говорит о том, что, хотя брак и связанные с ним имущественные отношения отнюдь не являются непопулярными, возможно, многие пары не слишком тщательно продумывают свои финансовые и имущественные отношения. Это вполне объяснимо: при переезде к любимому человеку чувства зачастую важнее бытовых вопросов. В начале отношений не кажется важным задумываться о том, как именно будут распределяться домашние расходы и сколько средств будет вложено в покупку недвижимости.
«Говорить о деньгах слишком подробно обычно не считается романтичным. Однако часто - и в хорошие времена об этом большинство людей не хотят думать - отсутствие ясности в отношении денег и имущества становится проблемой, когда люди расходятся. И чаще всего яблоком раздора становится раздел жилья, купленного с помощью кредита», - признала Анне Пяргма.
«Если кредит на покупку жилья взят совместно, и оба супруга являются заемщиками, это означает, что оба несут обязательства по погашению кредита», - говорит Пяргма. Поэтому если платежи по кредиту не могут быть списаны со счета одного заемщика, они будут взяты со счета другого. Именно эти условия следует понимать, читая кредитный договор, и при необходимости уточнять у администратора.
«Заемщики обычно решают стать совместными владельцами недвижимости, разделив право собственности в соответствии с соглашением. В редких случаях кредит берёт только один из супругов, а собственниками становятся оба; у таких случаев всегда есть логические причины. Поэтому возможны различные решения, если все четко понимают причины», – добавляет Пяргма.
Даже если в договоре указано, что выплачивать кредит должны оба заёмщика, в реальной жизни бывает по-разному. Иногда договариваются, что один из партнеров будет выплачивать кредит, а другой - заботиться о повседневных расходах. Если посмотреть на истории, которыми делится крупнейшее в Эстонии сообщество финансовой мудрости Kogumispäevik, то можно увидеть, что довольно часто в такой ситуации женщины занимаются детьми и домашними делами, а мужчины - кредитом и лизинговыми платежами. Может быть и так, что женщина выплачивает ипотеку, а мужчина покупает строительные и отделочные материалы и делает ремонт.
Все эти варианты могут очень хорошо работать на семью в целом, и принимать такие решения должна сама семья. Однако, когда отношения и совместное проживание заканчиваются, под угрозой оказывается то, насколько четко партнеры по жизни понимали эти договоренности или смогли доказать их впоследствии.
«Часто могут возникнуть споры о том, кто сколько внес или за что заплатил. Супруг, который не сможет доказать, что он или она изначально оплатили свою долю кредита на покупку жилья, в худшем случае будет вынужден нести расходы после прекращения отношений», - рассказала Пяргма.
Одно из наиболее практичных предложений, позволяющих избежать возможных споров, - это фактическая выплата домашнего кредита в соответствии с договором. «Например, один из супругов переводит свой ежемесячный взнос другому с пояснением "кредит на покупку жилья". Это звучит очень просто и на самом деле так и есть. Банковские выписки - тоже очень хороший способ доказать это впоследствии», - говорит Пяргма.
Можно также бесплатно изменить счет, с которого банк списывает платежи по кредиту. Другими словами, вы можете по истечении определенного срока внести изменения, и банк будет списывать кредит со счета другого заемщика.
Само по себе это не означает, что стороны не могут договориться иначе. Возможно, для семьи будет лучше, если одна сторона будет зарабатывать и выплачивать кредит, а другая - воспитывать детей и вести хозяйство. Об этом также следует договориться очень четко и даже в письменном виде, возможно, по электронной почте, чтобы была письменная запись. Это не означает, что споры никогда не возникнут, но, по крайней мере, можно доказать, что соглашение было достигнуто.
При вступлении в брак ситуация несколько проясняется, поскольку в этом случае супругам приходится выбирать соответствующие имущественные отношения, будь то общность имущества (все всегда принадлежит обоим поровну), расчеты по имуществу (общность имущества отсутствует) или расчеты по приросту капитала, представляющие собой комбинацию обоих вариантов. Кроме того, можно заключить договор о супружеской собственности в нотариальной конторе, где договоренности могут быть уточнены.
Однако, независимо от типа отношений, всегда стоит тщательно обсудить с супругом вопрос о совместных расходах и обязательствах. Всегда говорят, что всё хорошо, пока отношения хорошие. Но помимо договоренности о совместных финансах, каждому стоит также тщательно подумать о собственном финансовом здоровье: владею ли я собственными активами и пополняю ли я их? И есть ли у меня личный финансовый резерв в дополнение к совместным активам? Хорошее финансовое состояние также означает большую свободу и более широкие возможности.