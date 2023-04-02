В воскресенье днем на озере Ванамыйза в волости Тырва под лед провалилась девочка, которую спасатели вытащили на берег. С ней все в порядке.
Чуть не случилась трагедия: девочка провалилась под лед
В 14:42 в Центр тревоги поступило сообщение о происшествии на озере Ванамыйза: в пяти метрах от берега под лед провалилась девушка.
Это увидел мужчина с другого берега, который сразу позвонил по номеру экстренной помощи, а прибывшие спасатели вынесли ребенка из воды, сообщил Lõuna Eesti Postimees пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Роман Абубикиров.
«Счастливая случайность, - сказал Абубикиров. - Девочка передана скорой помощи, с ней все в порядке. В нужное время человек стал свидетелем несчастного случая».
Спасательный департамент напоминает, что с 23 марта в Эстонии запрещено выходить на лед внутренних водоемов, поскольку теплая погода сделала лед хрупким и опасным для жизни.
Также спасательный департамент напоминает родителям, что необходимо рассказывать детям об опасностях выхода на лед.
В этом году в Эстонии уже утонули два человека.