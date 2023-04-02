Чуть не случилась трагедия: девочка провалилась под лед

В 14:42 в Центр тревоги поступило сообщение о происшествии на озере Ванамыйза: в пяти метрах от берега под лед провалилась девушка.

Это увидел мужчина с другого берега, который сразу позвонил по номеру экстренной помощи, а прибывшие спасатели вынесли ребенка из воды, сообщил Lõuna Eesti Postimees пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Роман Абубикиров.

«Счастливая случайность, - сказал Абубикиров. - Девочка передана скорой помощи, с ней все в порядке. В нужное время человек стал свидетелем несчастного случая».

Спасательный департамент напоминает, что с 23 марта в Эстонии запрещено выходить на лед внутренних водоемов, поскольку теплая погода сделала лед хрупким и опасным для жизни.

Также спасательный департамент напоминает родителям, что необходимо рассказывать детям об опасностях выхода на лед.