Выборы в Финляндии: страну могут возглавить ультраправые; при любом исходе создание коалиции будет непростым

Финляндия в шаге от вступления в НАТО, но последствия российского вторжения в Украину в целом мало повлияли на предвыборную кампанию. Основное внимание кандидаты уделяли проблемам в экономике.

Премьер-министру Санне Марин предстоит жесткая предвыборная борьба в качестве главы левоцентристской социал-демократии Финляндии.

Заняв пост в 2019 году и став самым молодым премьером в мире (на момент вступления в должность ей было 34 года), Санна Марин сменила Антти Ринне, приведшего свою Центристскую партию к победе на выборах в том году. Сам он продержался на посту полугода.

Смена руководства партии привела к созданию знаменитого женского правительства в Финляндии, где все пять партийных лидеров были женщинами, причем четырем из них на тот момент не исполнилось 35 лет.

По опросам, Марин - самый популярный финский премьер-министр в этом столетии. Она сравнительно успешна провела страну через пандемию коронавируса и запустила процесс вступления Финляндии в НАТО.

Избирательная кампания

В то же время по результатам последних опросов, проведенных в четверг, Социал-демократическая партия занимает лишь третье место по популярности, уступая антииммигрантской и националистической партии «Истинные финны» и правоцентристской Национальной коалиции.

Во время прошлой избирательной кампании центральное место занимали глобальные вопросы - окружающая среда, иммиграция и равенство. Однако в этом году гораздо больше внимания уделялось экономике, кризису стоимости жизни и распределению правительственных расходов.