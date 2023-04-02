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Выборы в Финляндии: страну могут возглавить ультраправые; при любом исходе создание коалиции будет непростым

BBC News Русская служба
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BBC
Слева направо: лидер ультраправых "Истинных Финнов" Риикка Пурра, премьер-министр и лидер социал-демократов Санна Марин, а также председатель партии Национальная коалиция Петтери Орпо.
Слева направо: лидер ультраправых "Истинных Финнов" Риикка Пурра, премьер-министр и лидер социал-демократов Санна Марин, а также председатель партии Национальная коалиция Петтери Орпо. Фото: EPA

Избиратели в Финляндии в воскресенье голосуют на всеобщих выборах, в ходе которых может смениться как премьер-министр, так и правящее коалиционное правительство. Многие аналитики ожидают, что по итогам выборов финская политика заметно сдвинется вправо.

Финляндия в шаге от вступления в НАТО, но последствия российского вторжения в Украину в целом мало повлияли на предвыборную кампанию. Основное внимание кандидаты уделяли проблемам в экономике.

Премьер-министру Санне Марин предстоит жесткая предвыборная борьба в качестве главы левоцентристской социал-демократии Финляндии.

Заняв пост в 2019 году и став самым молодым премьером в мире (на момент вступления в должность ей было 34 года), Санна Марин сменила Антти Ринне, приведшего свою Центристскую партию к победе на выборах в том году. Сам он продержался на посту полугода.

Смена руководства партии привела к созданию знаменитого женского правительства в Финляндии, где все пять партийных лидеров были женщинами, причем четырем из них на тот момент не исполнилось 35 лет.

По опросам, Марин - самый популярный финский премьер-министр в этом столетии. Она сравнительно успешна провела страну через пандемию коронавируса и запустила процесс вступления Финляндии в НАТО.

Избирательная кампания

В то же время по результатам последних опросов, проведенных в четверг, Социал-демократическая партия занимает лишь третье место по популярности, уступая антииммигрантской и националистической партии «Истинные финны» и правоцентристской Национальной коалиции.

Во время прошлой избирательной кампании центральное место занимали глобальные вопросы - окружающая среда, иммиграция и равенство. Однако в этом году гораздо больше внимания уделялось экономике, кризису стоимости жизни и распределению правительственных расходов.

«В конце концов, все так или иначе сводится к деньгам. Говорим ли мы о социальной политике, образовании или государственном долге, я думаю, что все упирается в деньги, - говорила Euronews Йенни Кяримяки, исследователь политической истории из Университета Хельсинки. - Все дело в том, куда идут деньги, а это идеологический выбор, так что мы возвращаемся к обсуждению традиционного противостояния «левые-правые».

Кто может победить?

«Истинные финны» уже были в правительстве, однако победа на выборах и назначение ультраправого премьера раньше казалась маловероятной.

Поддержка этой популистской партии с лета прошлого года заметно выросла - помогли рост цен на энергоносители и другие товары после вторжения России в Украину. «Истинные финны» занимают жесткую позицию в отношении иммиграции, ссылаясь на проблемы соседней Швеции.

В 2015 году партия входила в правоцентристское правительство, позже она раскололась на две фракции, одна из которых придерживается жесткой линии, а другая - умеренной.

Под руководством Риикки Пурры партия "Истинные Финны" может добиться значительных успехов.
Под руководством Риикки Пурры партия "Истинные Финны" может добиться значительных успехов. Фото: Getty Images

Сейчас в парламенте остались только сторонники жесткой линии, которые стали второй по величине партией на выборах 2019 года. «Истинные финны» ставят долгосрочной целью выход из ЕС и хотят пересмотреть планы по «озеленению» экономики.

Лидер оппозиционной консервативной Национальной коалиции Петтери Орпо сосредоточил свою кампанию на экономике, обвиняя правительство в безответственном увеличении государственного долга.

«Перспективы очень плохие. Наши государственные финансы резко сокращаются, и это приведет к подрыву основ нашего общества благосостояния», - сказал Орпо в интервью AFP. Отношение госдолга Финляндии к ВВП выросло с 64% в 2019 году до 73% в 2022, и Национальная коалиция хочет решить эту проблему путем сокращения государственных расходов на шесть миллиардов евро.

Как проходят выборы в Финляндии?

2 апреля граждане выбирают 200 депутатов в парламенте Финляндии.

Досрочное голосование проводилось с 22 по 28 марта. По данным службы информации о выборах Министерства юстиции, в нем приняли участие около 26% имеющих право голоса.

В Финляндии нет минимального порога для прохождения партий в парламент, но, если партия набирает более 2% голосов по стране, она имеет право на государственное финансирование в будущем.

Председатель партии Национальная коалиция Петтери Орпо уже заявил, что готов вести переговоры о создании коалиции и с "Истинными Финнами", и с социал-демократами.
Председатель партии Национальная коалиция Петтери Орпо уже заявил, что готов вести переговоры о создании коалиции и с "Истинными Финнами", и с социал-демократами. Фото: Getty Images

Предварительные результаты станут известны уже к вечеру воскресенья, а официально их объявят 5 апреля.

Однако переговоры о создании коалиции начнутся практически сразу и, как ожидается, будут очень непростыми.

Кто войдет в правительство?

Традиционно самая крупная из восьми основных партий в парламенте выдвигает кандидата на пост премьер-министра и пытается сформировать правительство. Санна Марин возглавляет левоцентристскую коалицию социал-демократов, центристов, «зеленых», Левого альянса и Шведской народной партии Финляндии.

Согласно некоторым опросам, «Истинные финны» могут получить до 49 мест, опередив Социал-демократическую партию и Национальную коалицию.

Центристская партия превратилась из крупнейшей партии в 2015 году в партию с рекордно низкой поддержкой после того, как в течение почти восьми лет подряд в правительстве страны сменяли друг друга правые и левые.

Она не хочет оставаться в нынешней коалиции Марин, конфликтуя, в частности, с «зелеными». Без поддержки центристов и СДП, и Национальной коалиции будет трудно сформировать правительство. А Марин исключила возможность коалиции с «Истинными финнами», которую она называет «откровенно расистской».

«На данный момент наиболее вероятным сценарием является "сине-красное" правительство на основе Национальной коалиции и СДП», - считает Туомо Турья из компании Taloustutkimus, занимающейся опросами.

Хотя личная популярность Санны Марин весьма высока, на ее партию она не распространяется.
Хотя личная популярность Санны Марин весьма высока, на ее партию она не распространяется. Фото: Getty Images

Хотя лево-правое правительство - не редкость в финской политике, ориентированной на консенсус, конкретно эти партии занимают слишком разные позиции по вопросам экономики.

Другим вариантом может стать правое правительство, состоящее из Национальной коалиции и «Истинных финнов» - хотя они и не согласны по вопросам ЕС и иммиграции, но зато придерживаются похожих экономических взглядов.

Еще один вариант - это «радужная» коалиция, в которой будут представлены едва ли не все партии, прошедшие в парламент. Ее создание может затянуться надолго, а эффективность такого правительства некоторые эксперты уже сейчас ставят под сомнение.

Останется ли на посту Санна Мартин?

Сама Марин пользуется значительной популярностью - гораздо большей, чем ее Социал-демократическая партия.

Однако и ее премьерство не обошлось без скандалов.

В декабре 2021 года ей пришлось извиниться за посещение клуба после того, как у министра иностранных дел оказался положительный тест на ковид. Летом 2022 года видеозаписи ее танцев с друзьями в ночном клубе разошлись по интернету, и ей пришлось сдать тест на наркотики (оказавшийся отрицательным. Еще раз извиняться ей пришлось после того, как две ее подруги разместили свои фотографии топлесс в официальной резиденции.

Извиняться Марин пришлось и за провал законопроекта о правах коренных народов Финляндии в парламенте - как оказалось, работа по его продвижению практически не велась.

Все это, похоже, никак не отразилось на ее популярности, однако все мог перечеркнуть недавний скандал. В ходе недавнего визита Марин заявила, что Финляндия «могла бы» обсудить вопрос об отправке Украине устаревших истребителей Hornet.

Некоторые украинские СМИ представили это весьма расплывчатое заявление как обещание, и на родине премьера ее политические оппоненты немедленно ухватились за возможность обвинить ее в непонимании нужд страны - мол, истребители нужны самой Финляндии.

Ведущая финская газета Helsingin Sanomat даже выдвинула предположение, что этот вопрос в итоге может стоить Марин выборов.

BBC
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