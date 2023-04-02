Украинский чиновник опубликовал план деоккупации Крыма: мост будет уничтожен

Программа, разработанная, по словам секретаря СНБО, «с участием широкого круга специалистов и экспертов», включает в себя, в частности, такие пункты, как «немедленное освобождение всех граждан Украины, крымских татар, украинцев, преследуемых РФ по политически мотивированным признакам с 2014 года с возмещением нанесенного морального ущерба», признание незаконными всех сделок, заключенных не по украинскому законодательству после февраля 2014 года с возвращением имущества прежним собственникам, депортацию всех граждан России, «незаконно приехавших проживать на Крымском полуострове после февраля 2014 года», а также уголовное преследование бывших граждан Украины за коллаборационизм и госизмену, передает Deutsche Welle.

Крымский мост должен быть разрушен

Кроме того, предполагается разрушение Крымского моста «с целью обеспечения полной свободы мореходства», референдум по вопросу проекта и местоположения в Крыму памятника «русский военный корабль идет на…», а также переименование Севастополя, который играет «определенную роль в российской идеологии, мифотворчестве и переписывании истории».

Крымский мост. Фото: Shutterstock

«Верховная Рада Украины позже примет решение о новом названии города. Возможно, Ахтиар», - отметил Данилов. Такое название Севастополь носил с 1783 по 1784 и с 1797 по 1826 годы, сообщает «Радио Свобода».

«Крым - это Украина! В Крыму живут наши граждане, граждане Украины, ожидающие возвращения домой! Мы никогда о них не забывали и не забудем о миллионах глаз, которые с надеждой и верой смотрят в сторону Перекопского перешейка», - говорится в завершении документа.