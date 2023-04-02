Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опубликовал программу «12 шагов по деоккупации Крыма». Документ, опубликованный в Facebook, предусматривает возвращение аннексированного Россией полуострова под юрисдикцию Киева.
Украинский чиновник опубликовал план деоккупации Крыма: мост будет уничтожен
Программа, разработанная, по словам секретаря СНБО, «с участием широкого круга специалистов и экспертов», включает в себя, в частности, такие пункты, как «немедленное освобождение всех граждан Украины, крымских татар, украинцев, преследуемых РФ по политически мотивированным признакам с 2014 года с возмещением нанесенного морального ущерба», признание незаконными всех сделок, заключенных не по украинскому законодательству после февраля 2014 года с возвращением имущества прежним собственникам, депортацию всех граждан России, «незаконно приехавших проживать на Крымском полуострове после февраля 2014 года», а также уголовное преследование бывших граждан Украины за коллаборационизм и госизмену, передает Deutsche Welle.
Крымский мост должен быть разрушен
Кроме того, предполагается разрушение Крымского моста «с целью обеспечения полной свободы мореходства», референдум по вопросу проекта и местоположения в Крыму памятника «русский военный корабль идет на…», а также переименование Севастополя, который играет «определенную роль в российской идеологии, мифотворчестве и переписывании истории».
«Верховная Рада Украины позже примет решение о новом названии города. Возможно, Ахтиар», - отметил Данилов. Такое название Севастополь носил с 1783 по 1784 и с 1797 по 1826 годы, сообщает «Радио Свобода».
«Крым - это Украина! В Крыму живут наши граждане, граждане Украины, ожидающие возвращения домой! Мы никогда о них не забывали и не забудем о миллионах глаз, которые с надеждой и верой смотрят в сторону Перекопского перешейка», - говорится в завершении документа.
Российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев в ответ на сообщение Данилова о «12 шагах по деоккупации Крыма», заявил, что к заявлениям украинских политиков нельзя относиться серьезно.
«Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. Нельзя серьёзно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные», - отметил Развожаев в разговоре с ТАСС.
Военно-дипломатическим путем
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ освободит все захваченные Россией территории, а оккупированный Крым будет возвращен комбинированным путем - военной силой и дипломатией. Он отметил, что главная задача: возвращение Украины к общепризнанными в мире границам 1991 года.
В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли выразил сомнение, что ВСУ а течение 2023 года смогут выбить российскую армию и вернуть контроль над Донбассом и Крымом. Это «очень, очень сложная - но не невозможная военная задача», - заявил генерал в интервью Defense One.