Умер один из основателей электронной музыки Рюити Сакамото

В 2014 году у Сакамото был диагностирован рак ротовой полости. Через год он объявил, что вылечился от заболевания. В 2021 году произошла ремиссия, и музыканту диагностировали рак прямой кишки. Впоследствии болезнь достигла четвертой стадии и распространилась на оба легких.

Рюити Сакамото получил широкую известность в составе трио Yellow Magic Orchestra, которое он основал вместе с Юкихиро Такахаси и Харуоми Хосоно в 1978 году. Группа, выпустившая за свою карьеру восемь студийных альбомов, считается одним из пионеров японской электронной музыки.

В дальнейшем он также прославился как кинокомпозитор. На его счету саундтреки к таким фильмам, как «Счастливого рождества, мистер Лоуренс», «Последний император», «Под покровом небес», «Маленький Будда», «Вавилон», «Выживший» и другим. За саундтрек к «Последнему императору» Бернардо Бертолуччи он был удостоен «Оскара», «Грэмми» и «Золотого глобуса». Саундтрек Сакамото к фильму «Счастливого рождества, мистер Лоуренс» (в нем он также сыграл одну из главных ролей вместе с Дэвидом Боуи и Такэси Китано) получил премию BAFTA, а саундтрек «Под покровом небес» - «Золотой глобус».