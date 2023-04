Умер один из основателей электронной музыки Рюити Сакамото

Сольная дискография Рюити Сакамото насчитывает более двух десятков альбомов, последний из которых под названием «12» вышел 17 января 2023 года, в день 71-летия музыканта. В декабре 2022 года был опубликован трибьют «To The Moon And Back», в котором композиции Сакамото исполняли его давние соратники Дэвид Сильвиан, Fennesz и Alva Noto, а также The Cinematic Orchestra, Thundercat, Blood Orange и Хильдур Гуднадоуттир.