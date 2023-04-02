Пн, 3.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Автомобилисты, готовьтесь: с понедельника в Таллинне перекроют еще одну улицу

rus.postimees.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Строительные работы.
Строительные работы. Фото: Eero Vabamägi

В связи с полномасштабными работами по реконструкции улиц Йыэ и Пронкси, с понедельника, 3 апреля, по 28 апреля будет закрыт проезд с улицы Пронкси на улицу Кундери, из-за чего улица Кундери частично станет тупиковой.

По данным Таллиннской мэрии, улица Кундери от перекрестка Крейцвальди до  Пронкси останется двусторонней, а с перекрестка Крейцвальди до Тюрнпу - односторонней.

На улице Пронкси для движения в обоих направлениях останется одна полоса, а транспортные средства, которые раньше могли повернуть направо на улицу Кундери при движении с Тартуского шоссе, теперь могут повернуть на улицу Гонсиори.

Местным жителям гарантирован доступ через улицу Крейцвальди.

Закрытие связано с масштабной реконструкцией, в ходе которой ведутся работы по строительству подземных коммуникаций.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх