Автомобилисты, готовьтесь: с понедельника в Таллинне перекроют еще одну улицу

В связи с полномасштабными работами по реконструкции улиц Йыэ и Пронкси, с понедельника, 3 апреля, по 28 апреля будет закрыт проезд с улицы Пронкси на улицу Кундери, из-за чего улица Кундери частично станет тупиковой.
По данным Таллиннской мэрии, улица Кундери от перекрестка Крейцвальди до Пронкси останется двусторонней, а с перекрестка Крейцвальди до Тюрнпу - односторонней.
На улице Пронкси для движения в обоих направлениях останется одна полоса, а транспортные средства, которые раньше могли повернуть направо на улицу Кундери при движении с Тартуского шоссе, теперь могут повернуть на улицу Гонсиори.
Местным жителям гарантирован доступ через улицу Крейцвальди.
Закрытие связано с масштабной реконструкцией, в ходе которой ведутся работы по строительству подземных коммуникаций.