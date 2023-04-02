Автомобилисты, готовьтесь: завтра движение в Таллинне станет хуже, еще одна улица будет перекрыта

По данным Таллиннской мэрии, улица Кундери от перекрестка Крейцвальди до Пронкси останется двусторонней, а с перекрестка Крейцвальди до Тюрнпу - односторонней.

На улице Пронкси для движения в обоих направлениях останется одна полоса, а транспортные средства, которые раньше могли повернуть направо на улицу Кундери при движении с Тартуского шоссе, теперь могут повернуть на улицу Гонсиори.