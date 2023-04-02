ВИДЕО ⟩ В Санкт-Петербурге в кафе Пригожина произошел взрыв. Погиб пропагандист

Как пишет связанный с Пригожиным телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в кафе на Университетской набережной в Петербурге проходил творческий вечер «военкора» Владлена Татарского.

МВД России официально подтвердило гибель Татарского.

По информации экстренных служб, в результате взрыва погиб один человек, еще шесть человек получили ранения. При этом телеграм-канал «112» сообщает о не менее чем 16 пострадавших.

По данным очевидцев, взрыв произошел около 18:40. Взрывную волну почувствовали в соседних домах. Сейчас место взрыва оцеплено, там работают пожарные, сотрудники следственного комитета и полиция, пишет издание «Бумага».

Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) и ранее попадал в поле зрения СМИ. В сентябре прошлого года он присутствовал на мероприятии с участием президента РФ Владимира Путина в Кремле. После он опубликовал видео, в котором заявил: «всё, всех победим, всех убьем, всех кого надо ограбим, всё будет, как мы любим». У Татарского в Telegram более 560 000 подписчиков.