Ушли из дома и не вернулись: полиция разыскивает 16-летних юношей

Полиция просит помощи в поисках 16-летних Сандера и Керта. Юноши покинули дом в Раквере позавчера ночью. Их местонахождение неизвестно.
Керт ростом почти 173 см, у него короткая стрижка. Он может быть одет в черную куртку и черную толстовку с капюшоном, светло-серые спортивные штаны Nike и черно-белые кроссовки Nike.
Сандер ростом 168 см, у него также короткая стрижка. Когда он покинул дом, на нем была куртка, которая может быть белой или черной в зависимости от того, как ее надеть, а также серая толстовка с капюшоном. На нем были темные спортивные штаны Nike и бело-черно-красные кроссовки Nike.
Юноши могут находиться в Раквере, Винни или Таллинне.
Полиция просит всех, кто видел юношей после их исчезновения или знает их местонахождение, позвонить по номеру 112.