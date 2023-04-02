Жена умерла, муж - в коме: употребление смертельно опасной рыбы обернулось трагедией

Дочь пары рассказала, что ее 84-летний отец приобрел эту рыбу в прошлую субботу у торговца в Малайзии.

«Мои родители уже много лет покупают рыбу у одного и того же торговца, поэтому мой отец об этом не подумал», - рассказала она.

Дочь добавила, что отец не покупал бы специально настолько опасную рыбу. У ее матери возникли проблемы с дыханием и судороги после того, как она на обед пожарила и съела рыбу. Идентичные симптомы начали появляться и у ее мужа.

Причиной смерти матери было названо пищевое отравление, приведшее к дыхательной недостаточности и нерегулярному сердцебиению.

У этой рыбы ядовиты внутренние органы, так как они содержат нейротоксин - тетродотоксин. Количество содержащегося в одной рыбе фугу яда может убить 30 человек.