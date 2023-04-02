Жена умерла, муж - в коме: употребление смертельно опасной рыбы обернулось трагедией

Проживающая в Малайзии 83-летняя женщина умерла, а ее муж находится в коме после того, как они съели рыбу фугу, не зная, что в ней содержатся смертельные токсины, сообщает портал Insider.
Дочь пары рассказала, что ее 84-летний отец приобрел эту рыбу в прошлую субботу у торговца в Малайзии.
«Мои родители уже много лет покупают рыбу у одного и того же торговца, поэтому мой отец об этом не подумал», - рассказала она.
Дочь добавила, что отец не покупал бы специально настолько опасную рыбу. У ее матери возникли проблемы с дыханием и судороги после того, как она на обед пожарила и съела рыбу. Идентичные симптомы начали появляться и у ее мужа.
Причиной смерти матери было названо пищевое отравление, приведшее к дыхательной недостаточности и нерегулярному сердцебиению.
У этой рыбы ядовиты внутренние органы, так как они содержат нейротоксин - тетродотоксин. Количество содержащегося в одной рыбе фугу яда может убить 30 человек.
Рыбу фугу можно есть жареной (приготовленной в масле), вареной, сырой или с соусом.